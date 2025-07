Preminuo legendarni Hulk Hogan

Legendarni američki hrvač i ikona pop kulture, Hulk Hogan, preminuo je u 71. godini života. Vijest je potvrdio TMZ Sports, navodeći da su hitne službe pozvane u njegov dom u Clearwateru na Floridi u četvrtak rano ujutro zbog srčanog zastoja.

Prema prvim informacijama, ispred Hoganove kuće viđen je veći broj policijskih i medicinskih vozila, a slavni hrvač je na nosilima prevezen u vozilo hitne pomoći. Njegova smrt uslijedila je samo nekoliko tjedana nakon što je njegova supruga Sky demantirala glasine o njegovom teškom zdravstvenom stanju, prenosi Index.

Revolucija u svijetu wrestlinga

Hulk Hogan, pravim imenom Terry Bollea, transformirao je profesionalno hrvanje iz nišnog sporta u globalni spektakl obiteljske zabave. Njegova karizma i teatralnost u ringu privukle su milijune gledatelja, posebno djecu i njihove roditelje, čime je zauvijek promijenio industriju. Godine 1996. napravio je zaokret u karijeri, prešavši iz uloge heroja u ulogu negativca osnivanjem frakcije NWO (New World Order). Kao "Hollywood" Hulk Hogan dosegnuo je novu razinu slave.

Karijera izvan ringa i kontroverze

Osim u ringu, Hogan je ostvario i zapaženu filmsku karijeru, počevši s kultnom ulogom Thunderlipsa u filmu "Rocky III". Veliku popularnost donio mu je i reality show "Hogan Knows Best". Njegova karijera bila je obilježena i kontroverzama. U WWE Kuću slavnih primljen je 2005., no izbačen je 2015. zbog skandala s rasističkim komentarima. Ponovno je primljen 2020. kao član NWO-a.

Hogan je tijekom života bio podvrgnut brojnim operacijama zbog ozljeda, a jednom je prilikom izjavio kako na njemu "više nema nijednog originalnog dijela tijela".