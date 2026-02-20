Preminuo je popularni glumac: Imao je samo 53 godine, ALS ga je uništio, a prvo je osjetio slabost u ruci

Glumac Eric Dane preminuo je u 53. godini. U travnju prošle godine objavio je da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), a tada je otkrio i prvi simptom koji je primijetio otprilike godinu i pol prije toga.

'Počeo sam osjećati slabost u desnoj ruci i tada tome nisam pridavao veliku važnost', objasnio je 52-godišnji glumac voditeljici Diane Sawyer u emisiji 'Good Morning America'.

'Mislio sam da sam možda previše tipkao po mobitelu ili da mi je ruka jednostavno umorna. No nekoliko tjedana kasnije primijetio sam da se stanje malo pogoršalo', dodao je.

Dane je rekao da je išao od jednog specijalista za šaku do drugog, a zatim i kod dvojice neurologa. Nakon devet mjeseci liječničkih pregleda naposljetku je dobio, kako je rekao, 'otrežnjujuću' dijagnozu.

Od tada je njegova desna ruka, dominantna, 'potpuno prestala funkcionirati', piše Story.