Preminuo je Petar Đukan

Božo Lasić, načelnik Općine Konavle na društvenim je mrežama podijelio vijest da je umro Petar Đukan.

- Petar Đukan, dugogodišnji direktor Instituta građevinarstva Hrvatske i član Županijskog doma Hrvatskog sabora od 1993. – 1997. godine umro je u subotu u 85. godini života. O ovom velikom čovjeku dalo bi se štošta reći, ali za Konavljane je najvažnije istaknuti kako je od 1993. – 1997. godine istodobno bio i direktor Direkcije za javne investicije koja je provela pilot-projekt obnove Konavala, Župe dubrovačke i Dubrovačkog primorja. Pojednostavljeno rečeno, to je čovjek koji je Konavlima pomogao jako puno i to onda kada je to bilo najpotrebnije.

Počivaj Petre u miru božjem – stoji u objavi.

Jedan je od osnivača Hrvatske komore građevinskih inženjera, javlja DU list.

Ispraćaj pokojnika bit će u četvrtak 5. lipnja u 12 i 40 sati na krematoriju u Zagrebu.