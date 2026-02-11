Preminula velika zvijezda tinejdžerske serije koju smo obožavali

Preminuo je James Van Der Beek, zvijezda serije Dawson's Creek. Imao je 48 godina, a umro je od posljedica borbe s rakom debelog crijeva u trećem stadiju, koji mu je dijagnosticiran u kolovozu 2024. godine.

Vijest je na Instagramu objavila njegova supruga Kimberly Van Der Beek.

"Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros", napisala je. "Posljednje je dane dočekao hrabro, s vjerom i dostojanstvom. Mnogo je toga što bismo htjeli podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. I za to će doći dan. Zasad molimo za privatnost dok žalujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli James Van Der Beek (@vanderjames)