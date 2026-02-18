Preminula Ljiljana Zelen Karadžić, supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića

Close Menu

Njezin suprug Radovan Karadžić 2019. godine pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor nakon što ga je ICTY proglasio krivim za ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici
Ljiljana Zelen Karadžić, supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića, preminula je danas u 81. godini života u Istočnom Sarajevu. Vijest o njezinoj smrti objavila je Srna.

Zelen Karadžić po struci je bila neuropsihijatrica, a od 1993. do 2002. godine obnašala je dužnost predsjednice Crvenog križa Republike Srpske. Rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je završila i Medicinski fakultet.

Na listi sankcioniranih osoba OFAC-a

Ljiljana Karadžić nalazila se na listi sankcioniranih osoba Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) zbog, kako je navedeno, kontinuiranog ponašanja i izjava u prethodnom razdoblju. Među razlozima se spominjalo i iznošenje neistinitih informacija o njezinoj ulozi u Karadžićevu izbjegavanju uhićenja. Ranije je podnijela zahtjev za uklanjanje s OFAC-ove liste sankcioniranih osoba, no sud u SAD-u ga je odbio, uz zaključak da je Ljiljana Karadžić "financijski i na druge načine pomagala Radovanu Karadžiću", piše Klix.

OFAC je u izvornom obrazloženju, koje je sud u cijelosti prihvatio, istaknuo kako je Ljiljana Karadžić bila prisutna na dvama događajima 2016. i 2018. godine, na kojima su se, prema navodima, "slavile ili obilježavale akcije njezina supruga". U odluci suda navodi se i da to nisu bili jedini razlozi zbog kojih je ostala na listi sankcioniranih osoba. U tom kontekstu, OFAC je konstatirao — a sud podržao — da je Ljiljana Karadžić javno podržavala supruga i negirala činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini te ga javno pozivala da se nikada ne preda nadležnim institucijama. Također se navodi da je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) nazivala "ilegalnim" i "malignim rakom" te da je "aktivno radila protiv njegova pronalaska i uhićenja", piše Klix.

Presuda Radovanu Karadžiću

Njezin suprug Radovan Karadžić 2019. godine pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor nakon što ga je ICTY proglasio krivim za ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici.

