Preminula Ljiljana Zelen Karadžić, supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića, preminula je danas u 81. godini života u Istočnom Sarajevu. Vijest o njezinoj smrti objavila je Srna.

Zelen Karadžić po struci je bila neuropsihijatrica, a od 1993. do 2002. godine obnašala je dužnost predsjednice Crvenog križa Republike Srpske. Rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je završila i Medicinski fakultet.

Na listi sankcioniranih osoba OFAC-a

Ljiljana Karadžić nalazila se na listi sankcioniranih osoba Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) zbog, kako je navedeno, kontinuiranog ponašanja i izjava u prethodnom razdoblju. Među razlozima se spominjalo i iznošenje neistinitih informacija o njezinoj ulozi u Karadžićevu izbjegavanju uhićenja. Ranije je podnijela zahtjev za uklanjanje s OFAC-ove liste sankcioniranih osoba, no sud u SAD-u ga je odbio, uz zaključak da je Ljiljana Karadžić "financijski i na druge načine pomagala Radovanu Karadžiću", piše Klix.

OFAC je u izvornom obrazloženju, koje je sud u cijelosti prihvatio, istaknuo kako je Ljiljana Karadžić bila prisutna na dvama događajima 2016. i 2018. godine, na kojima su se, prema navodima, "slavile ili obilježavale akcije njezina supruga". U odluci suda navodi se i da to nisu bili jedini razlozi zbog kojih je ostala na listi sankcioniranih osoba. U tom kontekstu, OFAC je konstatirao — a sud podržao — da je Ljiljana Karadžić javno podržavala supruga i negirala činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini te ga javno pozivala da se nikada ne preda nadležnim institucijama. Također se navodi da je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) nazivala "ilegalnim" i "malignim rakom" te da je "aktivno radila protiv njegova pronalaska i uhićenja", piše Klix.

Presuda Radovanu Karadžiću

Njezin suprug Radovan Karadžić 2019. godine pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor nakon što ga je ICTY proglasio krivim za ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici.