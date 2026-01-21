Predstavljanje hrvatske turističke ponude na sajmu FITUR u Madridu

Hrvatska turistička zajednica predstavlja hrvatsku turističku ponudu na 46. izdanju jednog od najvažnijih međunarodnih turističkih sajmova, FITUR-a, koji se u Madridu održava do 25. siječnja, a očekuje se da će privući više od 255.000 posjetitelja. Sajam je otvoren za poslovnu i široku javnost, prisutne su 161 država i regija, a Hrvatska se predstavlja s ciljem dodatnog jačanja svoje pozicije na španjolskom tržištu, kao i promocije cjelokupne turističke ponude.

„Španjolsko tržište za Hrvatsku ima velik značaj jer se radi o gostima koji vole putovati tijekom cijele godine i koji cijene autentična iskustva. Sajam FITUR, kao jedan od najvažnijih globalnih turističkih sajmova, predstavlja iznimno bitnu platformu za predstavljanje cjelokupne hrvatske turističke ponude, jačanje suradnje s ključnim partnerima te dodatno pozicioniranje naše zemlje kao sigurne, kvalitetne i održive destinacije. Naši prioriteti su razvoj cjelogodišnjeg turizma i pružanje vrijednosti za novac, uz kontinuiranu brigu o očuvanju sigurnosti koja ostaje jedna od ključnih konkurentskih prednosti hrvatskog turizma“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a, dodajući kako je u Hrvatskoj, prema podacima sustava eVisitor, tijekom prošle godine s tržišta Španjolske ostvareno gotovo 282 tisuće dolazaka i više od 688 tisuća noćenja, što u odnosu na 2024. predstavlja rast od 1% u dolascima i 5% u noćenjima.

U okviru sajma, direktor Staničić održao je sastanak s Yolandom Sanchez, direktoricom strateških projekata Iberie, vodećeg španjolskog avioprijevoznika i jednog od najstarijih i najvećih zračnih prijevoznika u Europi, ključnog u povezivanju Europe s tržištima Latinske Amerike. U skladu s time, poseban naglasak stavljen je na nastavak dosadašnje kvalitetne suradnje uz mogućnosti jačanja promotivnih aktivnosti na španjolskom tržištu, kao i na tržištu Latinske Amerike.

“Nastup na sajmu FITUR prigoda je za susrete s našim partnerima koji i tijekom ove godine nastoje ostvariti daljnji rast turističkog prometa kroz uvođenje novih ponuda i paketa prema hrvatskim destinacijama. Tu su dakako i susreti s predstavnicima španjolskih medija koje informiramo o aktualnostima u hrvatskom turizmu. Naš cilj je očuvati pozitivne trendove na ovom važnom tržištu za Hrvatsku. Primjećujemo rastući interes za grupna putovanja, ali i izniman interes partnera s tržišta Južne Amerike, što nas posebno veseli”, naglasila je Viviana Vukelić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Italiji, a koje pokriva i tržište Španjolske.

Osim Hrvatske turističke zajednice, u sklopu hrvatskog izložbenog prostora svoju ponudu predstavlja i 13 suizlagača, odnosno turističkih subjekata među kojima su turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije te gradova Zagreb, Split i Rovinj, a svoju ponudu predstavljaju i Valamar, Katarina Line, Uniline, NP Krka, Abacus, Adriana Travel, Nave Travel i Hotel Park Split. Tijekom svog boravka u Madridu, direktor Kristjan Staničić susreo se s veleposlanicom RH u Kraljevini Španjolskoj Nives Malenicom.

Dodajmo kako je direktor Staničić prilikom posjeta Madridu sudjelovao i na prvoj sjednici Odbora pridruženih članova UN Turizma u novom mandatu, a sastanku se pridružila i glavna tajnica UN Turizma Shaikha AI Nowais. Na sjednici je predstavljen novi dvogodišnji Program rada pridruženog članstva čiji inovativni pristup uključuje akademske suradnje iz područja sportskoga turizma, kao i potencijale jače suradnje među pridruženim članovima i jaču integraciju, odnosno angažman, pridruženih članova u izradi turističke statistike – UN Tourism Barometer.