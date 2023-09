Prateća pjevačica Željka Bebeka prijavila se u Superstar. Nije prošla

Sara Spinčić pjeva prateće vokale Željku Bebeku te sinkronizira crtiće. Ova mlada mama odlučila se okušati u Superstaru te je pred žirijem zapjevala If I Were a Boy od Beyonce.

"Ako se kolege slažu, volio bih poslušati i domaću pjesmu", rekao je Filip nakon prve izvedbe pa je Sara otpjevala i Gibonnijev hit Ako me nosiš na duši.

"Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala, svaki teži tome da jednom bude glavni, a nedostaje ta doza sugestivnosti. Kada treba izaći u prvi plan, nastane kratki spoj. Ima elemenata, no pokušavam tvoj vokal smjestiti u neku pjesmu, ne znam koliko to može doprijeti do ljudi", komentirao je Huljić nakon Sarine izvedbe druge pjesme, piše Index.

Nakon dva "ne" - od Tončija i Filipa te dva "da" - od Severine i Nike - Sara nije prošla u daljnje natjecanje.