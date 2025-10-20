Poznato stanje policajaca koji su napadnuti u popravnom domu

U odgojnom zavodu u Turopolju zabilježen je novi slučaj nasilja u zatvorskom sustavu, gdje su dvojica mlađih punoljetnika napala pravosudne policajce. U incidentu je ozlijeđeno čak pet osoba, no spriječena je daljnja eskalacija nasilja.

Napadnutim pravosudnim policajcima pružena psihološka pomoć

Ministarstvo pravosuđa je navelo kako su "dva mlađa punoljetnika prvo pružila otpor službenicima pravosudne policije u obavljanju službene dužnosti, a potom ih i zajednički fizički napali". Pravosudni policajci uspjeli su ih svladati i uspostaviti red, a liječničkim pregledom ustanovljene su lakše ozljede kod mladih prijestupnika i trojice policajaca.

Ono što je trebao biti uobičajen dan u domu pretvorilo se, dakle, u nasilan ispad. Iskusni čuvari koji su sudjelovali u incidentu sada su na bolovanju te im je ponuđena psihološka pomoć, javlja Nova TV.

"Borite se za svoj život"

"Nije ugodno za čuti, niti za prepričati. Imate jednu situaciju koja nije baš jednostavna, gdje se borite za svoj život, a ujedno morate brinuti o postupanju", izjavio je Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske, komentirajući težinu situacije u kojoj su se našli njegovi kolege.

Sve veći broj incidenata

Iz ureda pravobraniteljice navode kako je ove godine zabilježeno već nekoliko napada, no ovo je prvi takav slučaj koji uključuje štićenike. U Zavodu borave osobe u dobi od 14 do 23 godine, većinom zbog kaznenih djela poput krađa, prijetnji i prometnih nesreća.

Iako je broj čuvara u sustavu najveći do sada, omjer je i dalje nepovoljan - jedan čuvar na tri zatvorenika. Podaci pokazuju da je u posljednje tri godine bilo pojedinačnih nasilnih incidenata u odgojnim zavodima, a broj takvih slučajeva u Turopolju ove je godine već premašio prošlogodišnji. Za razliku od toga, u ženskom odjelu u Požegi ove godine nije zabilježen nijedan slučaj nasilja.