Poznato koliko je APN odobrio zahtjeva u SDŽ, a evo koji su razlozi odbijanja

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do četvrtka je zaprimila ukupno 2.025 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobreno je zasad njih 935 u vrijednosti 7,62 milijuna eura, izvijestili su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Podsjetili su da su prijave započele 5. lipnja stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 1.251. Potpuno je bilo 935 zahtjeva i svi su odobreni. Na dopunu dokumentacije upućeno je 139 zahtjeva, dok je 177 odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva.

Među odbijenima, 51 zahtjev ili četiri posto odbijeno je zbog cijene nekretnine, koja prelazi zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne objavljene cijene, naveli su u priopćenju.

Najčešći razlozi odbijanja

Najčešći razlozi odbijanja, osim previsoke cijene ili kvadrature, bili su ugovori o kupoprodaji potpisani prije 1. siječnja 2025. godine, starija životna dob podnositelja od zakonom propisane, posjedovanje drugih nekretnina ili pak višestruko podneseni zahtjevi članova iste obitelji, dodali su.

Od 935 odobrenih zahtjeva, najviše ih dolazi iz Grada Zagreba, ukupno 494. Slijede Zagrebačka županija s 90 te Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska s po 78 odobrenih zahtjeva.

Iz Osječko-baranjske županije dolazi 30 odobrenih zahtjeva, a po 17 iz Brodsko-posavske, Istarske, Zadarske i Vukovarsko-srijemske županije.

Po 13 zahtjeva odobreno je u Dubrovačko-neretvanskoj i Karlovačkoj, 12 u Bjelovarsko-bilogorskoj, 10 u Sisačko-moslavačkoj, a po devet u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji. Šibensko-kninska bilježi osam zahtjeva, Koprivničko-križevačka i Međimurska po sedam, Ličko-senjska i Virovitičko-podravska po četiri, dok je u Požeško-slavonskoj županija odobren jedan zahtjev.

Među gradovima prednjače Zagreb (494), Split (50), Rijeka (49), Velika Gorica (40), Osijek (20), Zaprešić (16), Zadar (15), Slavonski Brod (13), Samobor (10) i Vinkovci (10).