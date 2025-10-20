Požar u Hrvatskoj: jedna osoba pronađena mrtva

U gašenju požara sudjelovalo je deset vatrogasaca s četiri vozila iz JVP Crikvenica i DVD-a Bribir.
Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, dojava o požaru objekta u Bribiru stigla je u Županijski vatrogasno operativni centar Primorsko-goranske županije sinoć u 23:57 sati.
Vatra je zahvatila prizemnu zapuštenu građevinu unutar koje je pronađeno tijelo preminule osobe. Požar je lokaliziran jutros u 3:10 sati, a potpuno ugašen dvanaest minuta kasnije, u 3:22.
