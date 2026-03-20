Potres pogodio Grčku: Magnituda 4.6, osjetio se u širem području

Potres magnitude 4.6 po Richteru pogodio je jutros područje Grčke, pokazuju podaci seizmoloških aplikacija.

Prema dostupnim informacijama, epicentar potresa bio je oko 157 kilometara zapadno-jugozapadno od Lárise, odnosno 23 kilometra jugozapadno od mjesta Eleoúsa.

Potres se dogodio u 9:05 po UTC vremenu, odnosno u 11:05 po lokalnom vremenu, na dubini od pet kilometara.

Prema prvim komentarima korisnika aplikacija za praćenje potresa, podrhtavanje tla trajalo je nekoliko sekundi.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.

Riječ je o umjereno jakom potresu koji se mogao osjetiti u širem području oko epicentra, no ovakvi potresi nisu neuobičajeni za to seizmički aktivno područje.