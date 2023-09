''POTREBNA JE STRUČNA POMOĆ'' Ava Karabatić otvorila dušu: "Dva mjeseca ležala sam na klinici za odvikavanje od alkohola"

Hrvatska starleta Ava Karabatić već se neko vrijeme nije pojavljivala u javnosti, a sada je otkrila i zašto je nismo nigdje viđali te da je razlog pomalo tužan.

35-godišnja Ava progovorila za srpski magazin Republika, u kojem je ispričala detalje svoje borbe o ovisnosti zbog koje je posljednja dva mjeseca provela u klinici za odvikavanje od alkohola, kojem se odala zbog velike izloženosti psihičkom zlostavljanju.

"Dva mjeseca ležala sam na klinici za odvikavanje od alkohola i izišla sam prije nekoliko dana. U šoku sam koliko mi je to pomoglo, prošli put kada smo se čuli bila sam u stanu, ali takva izolacija ne može pomoći s ovim porokom. Potrebna je stručna pomoć i njega, tako da je sve tek sada stvarno urodilo plodom. Imam dojam da sam sada nova osoba. Mnogi ljudi kriju da imaju problem, a ja sam na vrijeme otišla i rekla da imam problem. Želim novi početak i kad budem bila spremna, dolazim opet na estradu. Hoću da ljudi upoznaju jednu novu Avu, nešto do sada neviđeno. Nije bilo lako, nije ni holivudskim zvijezdama koje su redovno po tim klinikama, ali šute. Sad sam sretna žena, a javnost će imati priliku u sve se uvjeriti kad za to dođe vrijeme", izjavila je Ava za Republiku, prenosi Dnevnik.hr.

Ava je domaćoj javnosti poznata po sudjelovanjima u reality emisijama, kao bivša Playboyeva zečica, a izdala je biografiju "Ja, nomad".