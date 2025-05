Potpredsjednik DIP-a: "Kandidati su nešto nervozni"

Potpredsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Josip Salapić kazao je za RTL kako je danas, uoči sutrašnjeg drugog kruga lokalnih izbora, bilo nešto malo kršenja izborne šutnje.

"Bilo je uobičajeno kao i u prvome krugu, samo nešto manje toga jer je manje kandidata. Kandidati su nešto nervozni jer je vrlo mala razlika u prvom krugu pa smo imali par poziva iz nervoze, no to nismo zamjerili. Ono što je zbilja važno je to da su kršenja izborne šutnje kažnjiva.

Za fizičku osobu kazne kreću od 400 eura, za kandidate od 1300 do 4000 eura, a za pravnu osobu od 13.000 do 66.000 eura. Dakle, kazne nisu male i pozivam sve da se drže izborne šutnje. Problem su društvene mreže, privatni profili, šaranje i lijepljenje plakata, ali to su te izborne igre. Ove su kažnjive pa bi bilo dobro da se ljudi suzdrže jer svi žele da se izbori provedu u miru", rekao je.

"Cijela jedna knjiga je napisana o tome..."

Na upit kako se uopće kontrolira provođenje izborne šutnje, kaže:

"Ovo su lokalni izbori pa imamo od općinskih povjerenstava do gradskih i županijskih povjerenstva. Reći ću da 50.000 ljudi radi na ovim izborima, a što se tiče kršenja izborne šutnje jesu li to građani, stranke ili kandidati ja ću vam to pokazati. Cijela jedna knjiga je napisana o tome, to je kod nas dosta opsežno na više stranica.

To su samo prijave iz prvog kruga i tu ima svega i svačega. Onda mi procjenjujemo jer je to za danje postupanje prema državnom odvjetništvu i prekršajnom sudu, a bilo je tu stvarno svega, no nije sve to za prijavu dalje. Kazne su tu, nekima se te kazne izreknu i moraju platiti, a nisu male".

Komentirao je i kada se očekuju prvi rezultati izbora.

"Mi ćemo do 20 sati dati prve neslužbene rezultate pa svakih deset minuta i negdje do 21:30 bi sve to trebalo biti više-manje gotovo. Manje je izbora, 121 jedinica lokalne uprave, samouprave, županije, općine ili grada u ovom drugu krugu, a do 21:30 će se sve znati", zaključio je.