Posjetitelji trgovačkog centra u Splitu u čudu zbog policije u garaži, doznajemo što se dogodilo

U poslijepodnevnim satima nepoznata osoba ili više njih provalila je u posebno vozilo zaštitarske tvrtke parkirano u sklopu jednog trgovačkog centra u Splitu, doznaje se neslužbeno. Incident se dogodio u Vukovarskoj ulici, a potvrdu događaja dobili smo i od Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
"Možemo potvrditi da je danas tijekom poslijepodnevnih sati u Vukovarskoj ulici otuđen novac iz posebnog vozila za prijevoz", odgovorili su nam iz splitske policije.
Trenutačno je u tijeku očevid, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelja ili počinitelje.
Detalji o visini ukradenog iznosa, kao i o eventualnim sigurnosnim propustima, zasad nisu poznati.
