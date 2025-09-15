Posjetitelji trgovačkog centra u Splitu u čudu zbog policije u garaži, doznajemo što se dogodilo

U poslijepodnevnim satima nepoznata osoba ili više njih provalila je u posebno vozilo zaštitarske tvrtke parkirano u sklopu jednog trgovačkog centra u Splitu, doznaje se neslužbeno. Incident se dogodio u Vukovarskoj ulici, a potvrdu događaja dobili smo i od Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

"Možemo potvrditi da je danas tijekom poslijepodnevnih sati u Vukovarskoj ulici otuđen novac iz posebnog vozila za prijevoz", odgovorili su nam iz splitske policije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trenutačno je u tijeku očevid, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelja ili počinitelje.

Detalji o visini ukradenog iznosa, kao i o eventualnim sigurnosnim propustima, zasad nisu poznati.