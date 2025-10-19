Posebna večer za Maju Šuput, uz nju je bio i Šime: "Odmah sam rekla - da"

Sinoć je u zagrebačkoj Areni održan koncert Miroslava Ilića, a poseban trenutak večeri bio je kada mu se na pozornici pridružila Maja Šuput. Zajedno su otpjevali legendarni duet „Jedan dan života“, koji je nekad izvodio s Lepom Brenom, što je publika nagradila dugotrajnim pljeskom i ovacijama.

Nastup dvoje popularnih izvođača bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, a Maja je nakon koncerta dojmom podijelila i na Instagramu.

Uz seriju fotografija s nastupa i zakulisnih trenutaka, posebnu pažnju privukla je ona na kojoj pozira sa

„Hvala legendarnom Miroslavu Iliću na pozivu da mu budem gošća u Areni, da zapjevamo zajedno i da ponesem ovu uspomenu zauvijek. Bilo je fantastično, prepuno emocija i zabave. A onda sam, naravno, otrčala na svoj koncert,“ napisala je Maja uz objavu.

U razgovoru s novinarima istaknula je da joj je poziv stigao kao velika čast:

„Čim su me pozvali, odmah sam rekla ‘da’. Nisam ni provjeravala imam li slobodan dan – sve sam prilagodila samo da mogu biti ovdje. Prije svega sam obožavatelj Miroslava Ilića, a ova pjesma mi je posebno draga još od djetinjstva,“ rekla je pjevačica.

