Poruka utemeljitelja HDZ-a: "Sanjali smo ovakvu Hrvatsku"

Iskrivljavanje činjenica" i povratak starih podjela

Gojak je ustvrdio da danas ponovno jačaju političke snage koje su, prema njegovim riječima, i početkom 1990-ih bile usmjerene protiv HDZ-a i samostalne Hrvatske, Ocijenio je da se pod "ideološkim simbolima za koje se vjerovalo da ih je vrijeme pregazilo" ponovno "paradira hrvatskim gradovima. - To su, dragi prijatelji, iste one snage koje je predsjednik Tuđman nazvao „crnim, zelenim i žutim vragovima“, koje su nas 1990. godine etiketirale kao „stranku opasnih namjera“, a danas ponovno paradiraju hrvatskim gradovima pod ideološkim simbolima za koje smo vjerovali da ih je vrijeme odavno pregazilo.

U nastavku govora osvrnuo se na pojam antifašizma na koji se pozivaju lijeve političke stranke, poručivši kako, prema njegovom viđenju, "nije vrijednost, nego paravan za rehabilitaciju jugo-komunističkog režima koji je iza sebe ostavio krvavi trag masovnih poslijeratnih zločina."

Kritika "tzv. desnog spektra"

Posebno se osvrnuo i na dio političke scene koji je označio kao "korisne budale s tzv. desnog spektra", ustvrdivši da svojim javnim nastupima, "pod krinkom velikog hrvatstva", podupiru reciklirane teze protivnika HDZ-a te stranku prikazuju kao promotora "neofašizma i ustaštva". Takve je optužbe odbacio, naglašavajući da domoljublje, kako je rekao, "ne mjeri riječima, nego djelima, hrabrošću i odlučnošću koje smo pokazali u presudnim trenutcima stvaranja hrvatske države"

Kao mjerila domoljublja naveo je i ulaganja u modernizaciju Hrvatske vojske i policije, zaštitu prava hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata, kao i podizanje životnog standarda građana.

Govoreći o aktualnoj politici, Gojak je uputio pohvale radu Vlade premijera Andreja Plenkovića, istaknuvši da se u "desetoj godini mandata" svjedoči "kontinuiranom napretku" Hrvatske u svim segmentima, uz ocjenu da se "sve bolje živi" te da je Hrvatska "važan čimbenik u međunarodnoj zajednici".

Poruka utemeljitelja: "Sanjali smo ovakvu Hrvatsku"

Zaključno je podsjetio na početke stranke i okupljanje 6. siječnja 1990. u Hotelu Marjan, poručivši da utemeljitelji danas, kako je rekao, mogu "s ponosom reći" da su sanjali upravo ovakvu Hrvatsku.