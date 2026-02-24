Close Menu

Poruka utemeljitelja HDZ-a: "Sanjali smo ovakvu Hrvatsku"

U prigodi obljetnice prvog općeg sabora ZU je prenijela najvažnije poruke iz govora...
Alen Gojak
Povodom 36. obljetnice prvog Općeg sabora HDZ-a, održanog 24. i 25. veljače u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu, Zajednica utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije podijelila je govor Alena Gojaka s ovogodišnje obljetnice splitskog HDZ-a.Predsjednik ZU HDZ SDŽ Alen Gojak u govoru je naglasio kako se "o ključnim trenucima suvremene hrvatske povijesti nikada se ne smije prestati govoriti "O ključnim trenucima suvremene hrvatske povijesti nikada se ne smije prestati govoriti, osobito danas, kada nas politički sljednici dojučerašnjih progonitelja optužuju da smo se „odrekli Franje Tuđmana“

Iskrivljavanje činjenica" i povratak starih podjela

Gojak je ustvrdio da danas ponovno jačaju političke snage koje su, prema njegovim riječima, i početkom 1990-ih bile usmjerene protiv HDZ-a i samostalne Hrvatske, Ocijenio je da se pod "ideološkim simbolima za koje se vjerovalo da ih je vrijeme pregazilo" ponovno "paradira hrvatskim gradovima. - To su, dragi prijatelji, iste one snage koje je predsjednik Tuđman nazvao „crnim, zelenim i žutim vragovima“, koje su nas 1990. godine etiketirale kao „stranku opasnih namjera“, a danas ponovno paradiraju hrvatskim gradovima pod ideološkim simbolima za koje smo vjerovali da ih je vrijeme odavno pregazilo.

U nastavku govora osvrnuo se na pojam antifašizma na koji se pozivaju lijeve političke stranke, poručivši kako, prema njegovom viđenju, "nije vrijednost, nego paravan za rehabilitaciju jugo-komunističkog režima koji je iza sebe ostavio krvavi trag masovnih poslijeratnih zločina."

Kritika "tzv. desnog spektra"

Posebno se osvrnuo i na dio političke scene koji je označio kao "korisne budale s tzv. desnog spektra", ustvrdivši da svojim javnim nastupima, "pod krinkom velikog hrvatstva", podupiru reciklirane teze protivnika HDZ-a te stranku prikazuju kao promotora "neofašizma i ustaštva". Takve je optužbe odbacio, naglašavajući da domoljublje, kako je rekao, "ne mjeri riječima, nego djelima, hrabrošću i odlučnošću koje smo pokazali u presudnim trenutcima stvaranja hrvatske države"

Kao mjerila domoljublja naveo je i ulaganja u modernizaciju Hrvatske vojske i policije, zaštitu prava hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata, kao i podizanje životnog standarda građana.

Govoreći o aktualnoj politici, Gojak je uputio pohvale radu Vlade premijera Andreja Plenkovića, istaknuvši da se u "desetoj godini mandata" svjedoči "kontinuiranom napretku" Hrvatske u svim segmentima, uz ocjenu da se "sve bolje živi" te da je Hrvatska "važan čimbenik u međunarodnoj zajednici".

Poruka utemeljitelja: "Sanjali smo ovakvu Hrvatsku"

Zaključno je podsjetio na početke stranke i okupljanje 6. siječnja 1990. u Hotelu Marjan, poručivši da utemeljitelji danas, kako je rekao, mogu "s ponosom reći" da su sanjali upravo ovakvu Hrvatsku.

