Policija se oglasila pred utakmicu Hajduka

U nedjelju, 12. travnja, s početkom u 18:30 sati na stadionu Poljud igra se utakmica između Hajduka i Gorice, a zbog osiguranja susreta policija najavljuje posebnu regulaciju prometa u širem području stadiona.

Kako su izvijestili iz policije, na dan utakmice doći će do ograničenja kretanja vozila, i to od 14:30 sati pa sve do završetka osiguranja.

Blokada će biti uvedena na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i ugostiteljskog objekta Hemingway. Promet će biti zatvoren i u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Putem Brodarice.

Izuzetak će imati vozila javnog gradskog prijevoza, žurnih službi, Hrvatske vojske, stanara te vozila s posebnom propusnicom.

Policija je također najavila kako će, sukladno zakonskim ovlastima, prije, tijekom i nakon utakmice snimati prostor stadiona i prilazne pravce.

Podsjećaju i na pravila ponašanja na stadionu. Zabranjeno je unošenje alkohola i droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih opasnih predmeta, kao i maskiranje radi prikrivanja identiteta. Također, zabranjeno je isticanje sadržaja koji potiču mržnju ili nasilje, kao i pokušaji nedopuštenog ulaska u pojedine dijelove stadiona ili bacanje predmeta u teren.

Građane pozivaju da poštuju upute i naredbe policijskih službenika kako bi osiguranje utakmice proteklo bez incidenata.