POKUŠAJ UBOJSTVA Nepalac (41) oštrim predmetom pokušao usmrtiti drugog Nepalca (22)

Zagrebačka policija izvijestila je o nasilnom incidentu koji se jučer, 13. veljače u popodnevnim satima, dogodio u kući na području Maksimira.

Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, sukobili su se 22-godišnji i 41-godišnji državljanin Nepala koji u Hrvatskoj borave privremeno.

Tijekom sukoba stariji muškarac je, s namjerom da usmrti mlađega, oštrim predmetom zamahnuo prema njemu te mu nanio posjekotinu u području glave.

Obojici muškaraca liječnička pomoć pružena je u zagrebačkoj bolnici, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Osumnjičeni 41-godišnjak je uhićen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.