Pogledajte u čijem društvu Iris Livaja prati utakmicu

Bivši igrači Hajduka, braća Mario i Luka Vušković, stigli su na Poljud pratiti dvoboj Bijelih protiv Slaven Belupa.
Smjestili su se u ložu stadiona, a pažnju su privukli majicama na kojima je bio lik Marka Livaje, čime su jasno pokazali podršku kapetanu Hajduka.
Dvoboj su gledali u društvu Iris Livaje, koja već tradicionalno ne propušta utakmice svog supruga i splitskog kluba.
Erceg poništio još jedan penal, intervenirala je liječnička ekipa
Luka Vušković nedavno je potpisao ugovor s londonskim Tottenhamom, dok njegov brat Mario prolazi kroz pravnu bitku u Njemačkoj.
Moja reakcija na članak je...
3
0
0
1
1
0
0