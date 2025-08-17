Pogledajte u čijem društvu Iris Livaja prati utakmicu

Bivši igrači Hajduka, braća Mario i Luka Vušković, stigli su na Poljud pratiti dvoboj Bijelih protiv Slaven Belupa.

Smjestili su se u ložu stadiona, a pažnju su privukli majicama na kojima je bio lik Marka Livaje, čime su jasno pokazali podršku kapetanu Hajduka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Dvoboj su gledali u društvu Iris Livaje, koja već tradicionalno ne propušta utakmice svog supruga i splitskog kluba.

Luka Vušković nedavno je potpisao ugovor s londonskim Tottenhamom, dok njegov brat Mario prolazi kroz pravnu bitku u Njemačkoj.