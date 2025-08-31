Pogledajte transparent koji je razvila Torcida

Derbi između Hajduka i Rijeke na Poljudu obilježio je ne samo nogomet na travnjaku, nego i snažna poruka s tribina. U 52. minuti utakmice Torcida je razvila transparent na kojem je pisalo:

„POVAMPIRENI KRIMINALCI SIŠU ZADNJE KAPI SNOVA O ZDRAVOM HRVATSKOM NOGOMETU! / SAD ILI NIKAD“

Nakon što su podigli poruku, sjever je odjeknuo povicima „Hrvoje Maleš!“ te „HNS, pederi, nogomet ste s*ebali!“.

Transparent je formuliran oštro i emotivno, s jasnom metaforom „povampirenih kriminalaca“ koji, prema Torcidi, uništavaju ideale o poštenom i zdravom nogometu. Dodatni poziv „SAD ILI NIKAD“ može se tumačiti kao poziv na otpor, ali i simbolički alarm da je došlo krajnje vrijeme za promjene u hrvatskom nogometu.