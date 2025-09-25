Pogledajte što se dogodilo na jednom piru gdje je zabavu predvodio poznati splitski bend

Pravi spektakl dogodio se na jednom vjenčanju na kojem je zabavu predvodio poznati splitski bend Festivo.

Mlada s Novog Zelanda priredila je pravi spektakl na svom vjenčanju u Špinakeru. U jednom se trenutku popela na binu i zajedno s grupom Festivo izvela pjesme Motori i Johnny B. Goode. Uzvanici i osoblje restorana ostali su iznenađeni – ali oduševljeni!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon toga, Festivo je uzvratio izvedbama Linđa i Era s onoga svijeta, a glazbeni sešn završio je Gangom, Rerom i legendarnom pjesmom U danima sretnim.

Na kraju večeri mlada je izjavila: "Radim kao profesorica u Londonu i s velikim zadovoljstvom ću svojim prijateljima pokazati fotografije sa svog vjenčanja u Hrvatskoj. A grupa Festivo – od danas ste moji prijatelji! Vidimo se na Novom Zelandu!"