Pogledajte što je Rijeka objavila nakon utakmice

Nogometaši HNK Rijeka pobijedili su ciparsku Omoniju 3:1 u uzvratu doigravanja za osminu finala Konferencijske lige te se s ukupnih 4:1 plasirali u iduću fazu natjecanja.

Riječani su do pobjede stigli pogocima Tonija Fruka (52., 67.) i Daniela Adu-Adjeija (79.), dok je za Omoniju mrežu zatresao Muamer Tanković u 13. minuti.

Pobjeda bez glavnog trenera

Rijeka je do velikog europskog uspjeha stigla bez glavnog trenera Victor Sanchez, koji je izostao zbog zdravstvenih problema. Momčad je s klupe vodio pomoćni trener Ramiro Munoz, a Riječani su mu uzvratili borbenom i učinkovitom predstavom u drugom poluvremenu.

Emotivna poruka nakon utakmice

Nakon osiguranog plasmana u osminu finala, Rijeka je na društvenim mrežama objavila fotografiju zajedničkog slavlja igrača i navijača uz poruku na španjolskom: “Víctor, esta va por ti” – “Victore, ovo je za tebe”.

Time su igrači pobjedu simbolično posvetili svom treneru, koji zbog zdravstvenih razloga nije mogao biti uz momčad u jednoj od najvažnijih europskih večeri na Rujevici.

