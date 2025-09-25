Pogledajte izgradnju crpnih stanica Duilovo i Šine: Stiže nova era sustava za odvodnju u Splitu

U sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin", Split ulazi u ključnu fazu transformacije sustava odvodnje. Radovi na izgradnji i modernizaciji dviju crpnih stanica – Duilovo i Šine – predstavljaju temelj nove, zatvorene mreže odvodnje za južni dio grada.

Na području Duilova gradi se potpuno nova crpna stanica. Njezin zadatak je prikupljanje otpadnih južnog sliva grada Splita, te njihovo preusmjeravanje na uređaj za 2. stupanj biološkog pročišćavanja Stupe, smješten na TTTS-u. Istovremeno, crpna stanica Šine prolazi kroz temeljitu rekonstrukciju i dogradnju, nakon čega će postati glavno operativno središte cijelog sustava odvodnje južnog Splita.

Sustavom će se moći i daljinski upravljati što će omogućiti stabilan i pouzdan rad – čak i u uvjetima jakih oborina i velikih opterećenja. Svi navedeni radovi dio su novog sustava koji ima za cilj bolju zaštitu mora, obale i okoliša.

O Projektu

Cjelokupni "Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" vrijedan je 321.282.030,49 milijuna eura. Od tog iznosa, 68,01 % prihvatljivih troškova financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostalih 31,29 % sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Provedbom projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima te zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju (98/83/EZ).