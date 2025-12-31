Pogledajte arsenal nedozvoljene pirotehnike pronađen kod djece u Splitu i Podstrani. Policija “posjetila” roditelje i trgovine

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o više slučajeva nezakonitog posjedovanja pirotehničkih sredstava na području Podstrane i Splita, u kojima su zatečeni maloljetnici, uključujući i djecu mlađu od 14 godina.

U Podstrani su policijski službenici tijekom poslijepodnevnih sati utvrdili da 16-godišnjak posjeduje 19 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, koja su dozvoljena isključivo punoljetnim osobama. Pozvan je roditelj, pirotehnička sredstva su oduzeta, a maloljetnik je prekršajno sankcioniran.

Utvrđeno je i u kojoj je trgovini kupljena sporna pirotehnika. Policijski službenici potom su izašli u nadzor te prekršajno sankcionirali pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Kako je tijekom postupka potvrđeno da kupcima u više navrata nisu izdavani računi, o svemu će biti obaviješteno i Ministarstvo financija – Porezna uprava radi provođenja nadzora.

Na području Splita policija je 30. prosinca, u poslijepodnevnim i večernjim satima, od dvoje djece mlađe od 14 godina oduzela ukupno 29 komada pirotehničkih sredstava kategorija F2 i P1. U službene prostorije pozvani su njihovi roditelji, koji su prekršajno sankcionirani, a o događaju će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Također je sankcioniran i 15-godišnjak kojem su oduzeta tri komada pirotehničkih sredstava kategorije F4. Riječ je o kategoriji koja je zabranjena i za punoljetne osobe.

Policija je još jednom upozorila građane na stroge zakonske odredbe, ali i rizike koje pirotehnika predstavlja, osobito kada je koriste djeca i maloljetnici.

Uhvaćen na graničnom prijelazu kod Imotskog

Jučer, 30. prosinca oko 14,20 sati na MCGP Vinjani Donji, tijekom obavljanja granične kontrole policijski službenici su zajedničkim radom s djelatnicima Carine utvrdili da 32-godišnjak u vozilu ima veću količinu pirotehničkih sredstava. Ukupno je pronađeno i oduzeto 344 komada pirotehnike odnosno petarde F2 i F3.

Muškarac je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.