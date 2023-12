Poduzetnički advent Aspire – rasprava i druženje za pamćenje!

Drugo izdanje Poduzetničkog adventa na Aspiri pod nazivom „Umjetna inteligencija: uteg ili inspiracija“ napunilo je najveću dvoranu koju je odisala Božićnim štihom i kvalitetnom diskusijom o umjetnoj inteligenciji. Događaj je započeo u 18 sati uvodom dekana, nastavljen je govorom keynote speakera, a zatim je uslijedila debata nakon koje su se svi nastavili družiti uz akustičnu svirku te koktele i delicije iz Aspirine kuhinje.

Događanje je otvorio dekan Aspire Alen Jerkunica koji je istaknuo važnost okupljanja te poticanja kvalitetnih rasprava.

- Ideja Poduzetničkog adventa je networking, odnosno umrežavanje te razmjena iskustava, ali uz ležeran pristup i interaktivnost. Danas ćemo steći nova iskustva, a možda i dogovorimo nove poslove i partnerstva. Siguran sam kako će ovo biti jedno lijepo druženje na, lako moguće, jedinom poduzetničkom adventu na svijetu, otvorio je Poduzetnički advent Jerkunica.

Nakon uvoda glavnu riječ je preuzeo Sandro Kraljević koji je kroz polusatno predavanje obradio temu: „Možemo li se (i kako) nositi s kontinuiranim poduzetničkim stresom?“.

- Poduzetnički stres ne prestaje, samo mijenja svoj oblik te ovisi u kojoj se fazi nalazi vaš posao. Za početak, kako pronaći prvog klijenta, pa zatim kako se baviti financijama. Kada vaš posao malo naraste dolazimo do pitanja kako zaposliti prvu osobu te onda i kako se nositi s potencijalnim financijskim gubitcima. I zbog svega toga važno je djelovati proaktivno. Do svakog cilja postoji neko putovanje, i važno je znati da samo ostvarenje cilja neće biti potpuno, ako ne budemo zadovoljni putem kojim smo došli do njega, pojasnio je psiholog i poduzetnik Sandro Kraljević.

Središnji dio događaja nosila je debata u kojoj je četvero govornika debatiralo na temu „Umjetna inteligencija: Uteg ili inspiracija“ pod moderaturom Pinije Poljaković.

Kao zagovaratelji umjetne inteligencije raspravljali su Toni Boban i Nina Erceg, dok su s druge strane bile Dragana Eterović i Martina Raškaj.

- U našem večerašnjem panelu saznat ćemo argumente za i protiv. Vidjet ćemo gdje nam umjetna inteligencija treba i može pomoći, a gdje se kriju njene opasnosti. Saznat ćemo hoće li nas ikad zamijeniti ili će i dalje ljudski faktor biti presudan u puno zanimanja, otvorila je diskusiju moderatorica Pinija Poljaković.

Nakon toga je krenulo argumentirano izmjenjivanje stavova.

- Dok sam bila na fakultetu umjetna inteligencija nije bila dostupna, uglavnom samo na nekoj teorijskoj razini. U zadnjih 15 godina umjetna inteligencija postala je toliko široko područje da je to prava inspiracija. Također, važno je znati za što je model istreniran i kako ga je najbolje koristiti jer inače ni rezultati neće biti kao što možda očekujemo. Tehnologiju je potrebno gledati kako najviše može pomoći ljudima, započela je s argumentacijom Nina Erceg.

Zatim se sa svojim mišljenjem nadovezala Martina Raškaj.

- Ljudski faktor je iznimno važan u uslužnim djelatnostima. Ništa ne može zamijeniti toplinu i ljudski osmijeh jer je to sve dio poslovanja. Umjetna inteligencija je vrijedan alat, ali smatram kako, za sada, ne može zamijeniti znanje pri izradi životopisa i sličnim konzultativnim poslovima, ispričala je Raškaj.

Potom se sjajno uključio Toni Boban.

- Uvriježeno mišljenje je bilo da će kreativna zanimanja ostati izuzeta, ali razvoj umjetne inteligencije je u dobrom dijelu zahvatio i kreativnu industriju. Osobno i dalje aktivno radim na kreativnim stvarima bez umjetne inteligencije, ali stvari i broj iteracija koje umjetna inteligencija može kreirati je zapanjujuća. Vjerujem da će moju industriju okrenuti naopačke, rekao je Boban.

Raspravu je nastavila Dragana Eterović.

- Kad se radi o velikom hotelu umjetna inteligencija je poželjna, dok kod malog hotela često može biti kontraproduktivna jer je ljudski kontakt iskustvo koje se očekuje od takvog tipa hotela. Umjetna inteligencija ne može prenijeti ispriku ili toplinu koju je potrebno prenijeti gostu u međusobnoj interakciji, ispričala je svoje iskustvo Eterović.

Kroz više od sat rasprave uz cijeli niz pitanja tombolom je zaključen formalni dio Poduzetničkog adventa.

Svi prisutni su se potom prebacili u Aspirin bar u kojem su ih dočekali Jelena Bikić sa svojim brendom prirodne kozmetike Silvan, Vice Damjanović, koji je suvlasnik String’s bara te vlasnik Liquid Entertainment, s koktelima iz String’s bara te Goran Čipčić sa Zorinom masti. Izlagači su darovali svoje proizvode za sretne dobitnike tombole.

Druženje uz poslovno povezivanje potrajalo je još nekoliko sati koje je sjajnom svirkom upotpunio bend The Fire.

Poduzetnički advent je ove godine opravdao reputaciju te postavio ljestvicu još više. Ovakvi događaji na najbolji način povezuju znanje, poslovno povezivanje i učenje u zajedničko iskustvo za pamćenje.