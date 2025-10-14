Počinje Mjesec hrvatske knjige u Splitu: knjižničari u središtu ovogodišnje manifestacije

U srijedu, 15. listopada, u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split započinje Mjesec hrvatske knjige 2025., nacionalna manifestacija koja ove godine nosi slogan „Odabrali knjižničari“.

Manifestacija traje do 15. studenoga, a kroz niz događanja podsjetit će na važnost knjižnica kao prostora znanja, kulture i zajedništva. Ovogodišnje izdanje posvećeno je knjižničarima – ljudima koji svojim znanjem i strašću čine knjige živima i dostupnima svima.

Ova godina obilježava i tri značajne obljetnice: 550 godina rođenja Michelangela Buonarottija, 120 godina od rođenja istaknute hrvatske knjižničarke Eve Verone te 85 godina postojanja Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Bogati program u središnjoj knjižnici i ograncima

Gradska knjižnica Marka Marulića pripremila je bogat program koji se odvija u Središnjoj knjižnici, u mreži ogranaka GKMM-a te na području Splitsko-dalmatinske županije putem Bibliobusne službe.

Program za odrasle uključuje brojna književna događanja i promocije autora poput Bartula Vlahovića, Marice Žanetić Malenica, Matije Rubića, Josipa Raića, Edija Matića i Nenada Kuzmanića. Posebnu pažnju privlače književna večer „Knjižničari koji pišu“ te „Književni speed dating“ s poznatim autorima.

Za mlade i djecu pripremljen je niz interaktivnih radionica i predstava: od likovnih radionica inspiriranih Michelangelom do pričaonica, predstave „Šuma Striborova“, te ciklusa „Zaviri u svijet Roalda Dahla“. Djeca će kroz igru i čitanje otkrivati svijet književnosti u programu „Mala čarobna čitaonica – odabrali knjižničari“.

Knjižnice u susjedstvu postaju centri kulture

Ogranci knjižnice diljem Splita i okolice pripremaju svoje programe – od krimi kutka na Trsteniku, poetskih večeri u Dalmatini, radionica na Brodarici, do dječjih igara i izložbi na Mejašima, u Podstrani i Grohotama.

Bibliobus će posjetiti brojne škole i mjesta u Dalmatinskoj zagori, donoseći knjige, radionice i ljubav prema čitanju onima koji su najudaljeniji od gradskih središta.

Poziv građanima

Gradska knjižnica Marka Marulića poziva sve građane Splita i okolice da se pridruže događanjima i proslave Mjesec hrvatske knjige zajedno s knjižničarima, piscima i ljubiteljima knjige – u mjesecu posvećenom čitanju, znanju i kulturi.