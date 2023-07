POČELA NAPLATA NAUTIČKIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI Naplatu vrši lučki redar tvrtke "Zeleno i modro"

Komunalno poduzeće "Zeleno i modro" potpisalo je ugovore o asistenciji u lukama i naplati lučkih pristojbi u lukama Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije i to: Kaštel Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac.

U luci Kaštel Stari na unutarnjem dijelu luke su komunalni vezovi dok je na vanjskom dijelu lukobrana nautički dnevni vez.

Korisnici komunalnog dijela luke su izravno sa Lučkom upravom potpisali ugovore o komunalnom vezu i njima će uplatnice za vez stizati iz županijske lučke uprave, dok korisnici nautičkog dijela luke plaćaju pristojbu za vez po nedjeljivom dužnom metru preko svega i nedjeljivom danu boravka plovnog objekta u luci. S obzirom da je Luka Kaštel Stari luka II. kategorije cijene pristojbe za vez su sljedeće: Do 10 m = 3 €/m, od 10,01 do 15 m = 4 €/m, od 15,01 do 20 m = 5 €/m, od 20,01 do 30 m = 6 €/m i preko 30,01 = 7 €/m.

Gore navedene cijene plaćaju svi plovni objekti u punom iznosu bez obzira na odobreni način veza, kao i to jesu li vezani uz obalu ili bokom na drugi plovni objekt ili četverovez. Katamarani plaćaju cijenu po dužnom metru pomnoženu sa 2.

U luku se od nedavno uveo i nadzor određenih radnji, a o čemu je riječ, kazao nam je direktor tvrtke Alen Lučić.

"U luci je odnedavno lučki redar iz firme Zeleno i modro koji svakodnevno nadzire uplovljavanje i isplovljavanje plovila, asistira prilikom priveza i odveza plovila i vrši naplatu pristojbe za vez na nautičkom dijelu luke te provodi red u luci", kazao je Lučić.