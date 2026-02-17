Počela izgradnja brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Grude prema granici s Hrvatskom

U ponedjeljak, 9. veljače, službeno je započela izgradnja brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica s Republikom Hrvatskom, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini u posljednjih nekoliko desetljeća.

Kako doznaje portal Grude Online, radovi su započeli na lokalitetu Ledinac, a u prvoj fazi izvode se dvije dionice.

Dvije sekcije u izgradnji

Prva sekcija Polugrno – Podledinac, u duljini od 5,48 kilometara, obuhvaća izgradnju petlje Polugrno s naplatnim mjestima, tri podvožnjaka, jedan natputnjak te vijadukt Zvirnjače. Vrijednost ugovora za ovu dionicu iznosi 46.811.642,76 KM bez PDV-a.

Druga sekcija Podledinac – Grude Istok, duga 6,36 kilometara, uključuje dvije petlje s naplatnim mjestima i spojnim cestama, dva natputnjaka, jedan potputnjak te vijadukt Krštelica. Vrijednost ovog ugovora iznosi 59.633.797,36 KM bez PDV-a.

Izvođači i rok završetka

Izvođači radova su Hering d.d. Široki Brijeg i KTM Brina d.o.o. Posušje, a sredstva za realizaciju projekta osigurana su iz proračuna Vlade Federacije BiH. Predviđeni rok završetka radova na obje sekcije iznosi 30 mjeseci.

Brza cesta Mostar – Polog – Široki Brijeg – Grude – granica s RH ima izniman strateški značaj jer će dugoročno poboljšati prometnu povezanost Hercegovine s ostatkom Bosne i Hercegovine te Europskom unijom. Projekt se smatra snažnim poticajem za razvoj turizma, poduzetništva i novih investicija, ali i za sigurniji i brži promet stanovništva i gospodarstva cijele regije.