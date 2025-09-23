Plavo svjetlo ekrana postaruje kožu, a loše je i za vid. Kako se zaštititi?

Mnoga istraživanja pokazala su kako izloženost plavom svjetlu koje projiciraju elektronički uređaji poput mobitela i računala potiče prerano starenje kože. Pretpostavlja se da je osam sati pred računalom jednako kao pola sata na suncu bez zaštite.

Danas je gotovo nezamislivo odrađivati neke poslove bez računala, a polagano već i bez mobitela. Svjetlo ekrana računala, laptopa, mobitela, ali i televizora, takozvano plavo svjetlo prema mnogim istraživanjima ima negativan utjecaj na našu kožu.

Pokazalo se kako stanice kože izložene plavom svjetlu ‘odumiru’ što može dovesti do preranog starenja kože lica. Osim na kožu, plavo svjetlo utječe na i na vid, piše N1.

Što je točno plavo svjetlo?

Plavo svjetlo (eng. blue light) prisutno je zapravo svugdje, a sunce je glavni izvor plavog svjetla. I dok je sunce prirodno plavo svjetlo, umjetno plavo svjetlo iz ekrana koje svakodnevno koristimo i u poslu i u privatnom životu može biti itekako štetno.

Štetno svjetlo ekrana naziva se i HEV svjetlo što je od engleskog naziva - high-energy visible light. Prema istraživanjima, za pretpostaviti je da je osam sati pred ekranom koji emitira plavu svjetlost jednako kao pola sata izloženosti suncu bez adekvatne zaštite.

Naravno, ekrani ne emitiraju UV svjetlo kao sunce, ali vrijeme izloženosti plavom svjetlu te blizina ekranima može dovesti do raznih poteškoća za ljudsko zdravlje.

Simptomi pretjerane izloženosti plavom svjetlu

Umjetno plavo svjetlo može uzrokovati glavobolju, umor pa čak i depresiju, ali poremećaj spavanja te promjene raspoloženja. Ipak, najviše utječe na kožu lica te vid.

Istraživanja su pokazala kako dugotrajna izloženost umjetnom plavom svjetlu može dovesti do ubrzanja procesa oksidacije što rezultira odumiranjem stanica kože te uzrokuje njeno prerano starenje.

Osobe koje su na radnom mjestu više sati izložene plavom svjetlu često imaju suhu i dehidriranu kožu te primjećuju pojavu bora i pigmentaciju kože. Uz to, lice im je često crveno.

Što se tiče vida, osobe mogu primijetiti da su im oči umorne, nadražene i da im je zamagljen vid.

Kako si pomoći?

Što se tiče zaštite kože, na tržištu je sve više krema koje imaju oznaku ‘HEV blocking’, što znači da štite od umjetnog plavog svjetla s ekrana. Ako radite za računalom ili u zatvorenom prostoru s LED rasvjetom (koje također emitira plavo svjetlo), svakako bi trebali koristiti zaštitnu kremu.

Kod nas su te kreme uglavnom i kreme za sunčanje, no važno je da je na njima jasno naznačeno da štiti i od HEV zraka. Primjer takve kreme možete pronaći u nekim ljekarnama.

Svakako na ekranima postavite opciju ‘štit za ugodu očiju’ ili postavku sličnog naziva jer to smanjuje utjecaj umjetnog plavog svjetla na oči, ali i na kožu.

Izloženost umjetnom plavom svjetlu ekrana može imati negativne posljedice na zdravlje, ali najviše se odražava na koži lica. Ako želite izbjeći prerano starenje kože, kao i suhoću i dehidriranost, važno je koristiti zaštitne kreme s oznakom HEV.