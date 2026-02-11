Pijan ispalio hitce u zrak i prijetio ženi, policija ga privela

U ponedjeljak, 9. veljače, oko 19 sati, na petrinjskom području, u mjestu Jabukovac, na parkiralištu ispred društvenog doma, 37-godišnjak je pod utjecajem alkohola ispalio dva hitca u zrak iz pištolja koji je nedozvoljeno posjedovao te je prijetio 31-godišnjakinji.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 37-godišnjak u proteklih godinu dana počinio i kazneno djelo nasilja u obitelji na štetu 31-godišnjakinje.

Također, kod njega je pronađen i plinski pištolj, oružje kategorije C, koje nije prijavio nadležnom tijelu u roku od osam dana od nabave. Oružje mu je oduzeto, a protiv njega slijedi optužni prijedlog u skladu sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 37-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.