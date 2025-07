Petković ima novi klub: Hajdukova legenda predstavila bivšu zvijezdu Dinama

Čini se da je sapunica završena, sve govori da Bruno Petković konačno ima novi klub. Bivši napadač Dinama osvanuo je na službenim kanalima turskog Kocaelispora, što znači da je pao dogovor i da je transfer pred zaključenjem.

urski klub predstavio je Petkovića zanimljivim videozapisom. Narator je Tomislav Erceg, bivši napadač Hajduka, koji objašnjava Petkoviću što znači nositi dres Kocaelispora. Erceg je igrao u spomenutom klubu u sezoni 2000./2001. i postigao je 10 golova u 15 nastupa.

"Nadam se da si spreman. Nova avantura. Trčat ćeš do tribina nakon svakog gola koji zabiješ. Dići ćeš se na noge kada padneš, jer navijači će uvijek biti uz tebe. Osjeti moć ovih boja, Bruno. Nitko te ne može zadržati", kazivao je Erceg Petkoviću, prenosi Gol.hr.

Nije jasno radi li se doista o Ercegovu glasu ili je to uradak umjetne inteligencije, no simbolika je jasna. Na taj je način valjda je okončana transferna sapunica koja je trajala nekoliko tjedana, odnosno otkako je Petković raskinuo ugovor s Dinamom.

Znamo što se sve događalo s Petkovićem i Kocaelisporom; isprva se činilo da je transfer zgotovljen, a onda da je posao nepovratno propao te da će Petković karijeru nastaviti u španjolskom Alavesu.

Međutim, Turci su se ponovno vratili u igru i očito su uspjeli postići dogovor s bivšim napadačem Dinama. Zasad nije jasno pod kojim će uvjetima Petković prijeći u Kocaelispor, no turski klub otkriva da bi trebao u petak trebao doći na liječnički pregled i potom potpisati ugovor.

Poučeni prethodnim iskustvom treba biti oprezan i još malo pričekati da se Petkovića proglasi novim napadačem Kocaelispora. Već jednom je uzaludno letio u Tursku i gadno se opekao. Dok ne padne potpis, ništa nije gotovo, to je u nogometu viđeno već tko zna koliko puta.

No one can hold you back! pic.twitter.com/LSZxogh54W

— Kocaelispor (@Kocaelispor) July 16, 2025