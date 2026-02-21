Pavo Barišić s konferencije u Skopju poručio: Sjeverna Makedonija test je vjerodostojnosti europske politike

Predsjednik Međunarodne i Hrvatske paneuropske unije prof. dr. sc. Pavo Barišić jedan je od glavnih govornika na međunarodnoj konferenciji „Europska budućnost Zapadnog Balkana: politička integracija, regionalna suradnja i gospodarska otpornost u vremenu globalnih izazova“, koja se ovoga vikenda održava u Skopju u organizaciji Makedonske paneuropske unije. Uz prof. Barišića, glavno izlaganje održao je i predsjednik Vlade Sjeverne Makedonije prof. dr. sc. Hristijan Mickoski, dok je skup na početku pozdravio predsjednik Makedonske paneuropske unije dr. sc. Andrej Lepavcov.

Barišić je istaknuo kako je put Sjeverne Makedonije prema europskim integracijama nepravedno usporen, a povremeno i gotovo zaustavljen. „Između 2008. i 2018. Grčka je blokirala napredak, a od 2019. Bugarska je slijedila isti put. Dublji problem, međutim, jest to što su europske institucije prečesto prihvaćale takve bilateralne blokade umjesto da ih nastoje prevladati. Umjesto posredovanja u duhu dobrosusjedstva, riskiraju učvršćivanje tih sporova dopuštajući im da oblikuju pristupni proces. Ova situacija podsjeća na granični spor u Piranskom zaljevu, kada je Slovenija blokirala Hrvatsku. Srećom, obje su zemlje danas članice Schengenskog prostora, a njihovi se susjedski odnosi nastavljaju poboljšavati. Sjeverna Makedonija postala je svojevrsni lakmus-test dosljednosti i vjerodostojnosti europske politike“, kazao je, među ostalim, Barišić.

Premijer Mickoski složio se s Barišićevim ocjenama, ustvrdivši kako se nad Sjevernom Makedonijom provodi svojevrsno političko zlostavljanje („bullying“), što je, kako je rekao, svima vidljivo, osobito u Bruxellesu, ali nailazi na nedostatnu reakciju. „Neki idu i dalje i tvrde da je ono što se radi Makedoniji kriminal. Europa to promatra i dopušta. Naš je narod uvijek bio europski i stoljećima je branio europske vrijednosti. Izdržali smo mnogo toga pa ćemo izdržati i ovo, ali za to nam je potrebna snažna potpora“, rekao je Mickoski, osvrnuvši se u nastavku govora i na demografske izazove s kojima se suočava cijela Europa te na energetske potencijale ovoga dijela kontinenta, koji će, kako je naglasio, u idućem desetljeću imati veliku važnost.

Na konferenciji na kojoj se okupilo više od 100 sudionika, sudjeluju i predstavnici diplomatskog zbora, europskih institucija i organizacija te paneuropskih organizacija iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Kosova, Njemačke, Srbije i Španjolske.

Povodom konferencije sinoć je prigodan prijem organizirala i predsjednica Sjeverne Makedonije prof. dr. sc. Gordana Siljanovska-Davkova.