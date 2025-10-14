Paula Sophie Pandol viceprvakinja Europe u Gi Jiu-Jitsuu!

Na Europskom prvenstvu u Gi Jiu-Jitsuu održanom u Belgiji, hrvatska reprezentativka Paula Sophie Pandol, članica kluba Infinity BJJ Split, osvojila je srebrnu medalju i postala europska viceprvakinja. Time je nastavila niz uspjeha iz ove godine, u kojoj je već osvojila zlato na No-Gi Europskom prvenstvu u Zadru te zlato na Svjetskom kupu.

U prva tri meča natjecanja Pandol je bila dominantna, svladavši predstavnice Njemačke, Španjolske i Ukrajine submissionom, tehnikom armbar. U finalu je ipak zaustavljena na bodove od strane natjecateljice iz Izraela.

Osim što je trećom medaljom u sezoni potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata, Pandol je ovim uspjehom ostvarila i pravo na državnu stipendiju Hrvatskog olimpijskog odbora, čime je postala prva stipendirana natjecateljica u Jiu-Jitsuu iz Splita.

"Hrvatsku su na Europskom prvenstvu u Belgiji predstavljali i drugi članovi reprezentacije, a posebna zahvala upućena je Hrvatskom Jiu-Jitsu savezu, predsjedniku Iliji te izborniku Luki Lansčaku na podršci i organizaciji nastupa", javljaju iz Infinity BJJ Split.

Sljedeći izazov za Paulu Sophie Pandol i reprezentaciju bit će Svjetsko prvenstvo na Tajlandu, gdje će nastupiti pet hrvatskih natjecatelja.