Partizanski spomenik nakon 30 godina vraća se u Dalmaciju!

Završena je obnova spomenika Slobodi, djelo Antuna Augustinčića, koji će se više od 30 godina nakon devastacije vratiti u mjesto Gradac na Makarskoj rivijeri. To je dio projekta obnove spomeničkog prostora podignutog borcima NOB-a u samom centru naselja.

Nekoć kip postavljen na stupu visokom deset metara, bio je jedino djelo svjetski priznatog kipara Antuna Augustinčića na dalmatinskoj obali, a srušen je 1992. godine te je preostali dio dugo ležao na tlu. Pripadnici Treće imotske bojne srušili su spomenik sajlama i kamionima.

Njegova je obnova završena u Ljevaonici umjetnina Ujević u Zagrebu gdje čeka na povratak, a novac za rekonstrukciju prikupljen je putem crowdfunding kampanje i od Općine Gradac koja je 2022. godine obavijestila svoje stanovnike da najjužnija općina Splitsko-dalmatinske županije kreće u taj projekt, piše Jutarnji list.

- Vjerujem da ćemo spomenik vratiti do ljeta. Problem je u mehanizaciji koju treba dovesti na lokaciju koja nije ista kao 1972. godine kada je postavljen jer sada ima više kuća u okolici. Zato tražimo posebnu dizalicu za izvođenje ovih izazovnih radova - rekao je Matko Burić, načelnik općine.

Putem crowdfunding kampanje prikupljeno je 67.000 eura za obnovu od lokalnih donacija, ali i iz raznih krajeva Hrvatske, a ostatak do 106.000 eura, koliko stoje obnova i montiranje, financirat će Općina.

- Neizostavna je potreba za renoviranjem i oživljavanjem spomeničkog kompleksa kojim će se stvoriti i prostor budućih okupljanja te manifestacija, čime će se podignuti i kulturno-turistička vrijednost Gradca - smatra načelnik Burić.

Kip je 1972. godine zamišljen i kao vidikovac i bio je turistička atrakcija. Riječ je o stiliziranoj figuri čovjeka-borca koji ispruženim rukama prema morskoj pučini stremi prema slobodi koju simbolizira i koja je, kako su istaknuli u Facebook grupi Obnova spomenika "Slobodi" Antuna Augustinčića u Gradcu, vrijednost kako prošlosti tako i sadašnjosti.

- Obnova je dijelom financirana crowdfunding kampanjom jer je narod financirao i prvo postavljanje, pa ga je narod dijelom sada i vratio - dodaje načelnik.

Motiv je spomenika zarobljavanje prvog neprijateljskog broda na Jadranu. Tu su bila ispisana i imena sudionika NOB-a iz mjesta.

Gradac je, može se naći podatak, i mjesto koje je dalo najveći broj branitelja u postotku u Domovinskom ratu.

Razgovarali smo i s Davorinom Vujčićem, voditeljem Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu.

- Muški lik u pokretu koji juriša prema naprijed već je tada bio korišten motiv koji je Augustinčić radio nakon Drugoga svjetskog rata i u Hrvatskoj i inozemstvu. Spomenik našoj borbi kod Klanjca manja je slična verzija, a u Etiopiji je spomenik etiopskom partizanu. Figura ima oslonac na jednoj nozi i u pokretu naprijed. Ta njegova zanatska kompetencija bila je nenadmašna, a ona se očituje u tom pokretu i muskulaturi - objasnio je Vujčić.

Augustinčić je bio jedan od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća, a njegov opus se čuva u galeriji u Klanjcu. Bio je omiljeni kipar Josipa Broza Tita, ali poznato je i da je izradio bistu Ante Pavelića.