Papa: 'Ovo je skandal za čovječanstvo!'

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale nakon što je Iran projektilom pogodio južni izraelski grad Dimona. Prema dostupnim informacijama, u napadu je poginulo pet osoba, dok je oko stotinu ljudi ozlijeđeno. Pretpostavlja se da je meta bio nuklearni objekt smješten otprilike 13 kilometara od grada, a projektili su pogodili i obližnji Arad. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za raniji napad na iransko postrojenje Natanz Nuclear Facility, dok iransko državno tijelo za atomsku energiju poručuje kako nema opasnosti za stanovništvo u okolici.

Istodobno, prijetnje sigurnosti pomorskog prometa u Hormuški tjesnac, jednoj od ključnih svjetskih energetskih ruta, prema procjenama su se donekle smanjile nakon nedavnog američkog napada na podzemni vojni objekt u Iranu. Unatoč tome, iranske snage tijekom sukoba više su puta gađale ciljeve u Perzijskom zaljevu, što je potaknulo ministre vanjskih poslova skupine G7 da pozovu na trenutačni prekid napada i najave moguće mjere za zaštitu globalnih opskrbnih lanaca energijom.

Sukob se nastavlja i na drugim frontama. Izrael i Sjedinjene Američke Države nastavljaju vojne operacije usmjerene prema Teheranu, i to u vrijeme kada lokalno stanovništvo obilježava početak nove godine. Izjave političkih lidera dodatno unose neizvjesnost – Donald Trump poručio je kako razmatra smirivanje sukoba, iako je ranije odbacio mogućnost prekida vatre. Istodobno, izraelski ministar obrane najavljuje daljnju eskalaciju američko-izraelskih napada, što otvara pitanje koordinacije među saveznicima.

Na sve se osvrnuo i Papa Lav, koji je ratna razaranja nazvao “skandalom za cijelo čovječanstvo”. Tijekom molitve Angelus na Trgu svetog Petra upozorio je na patnju civila i pozvao na hitan prekid neprijateljstava.

Kako sukob ulazi u četvrti tjedan, Papa je istaknuo da s dubokom zabrinutošću prati razvoj događaja, naglašavajući kako nijedna strana ne smije ostati nijema pred stradanjem nedužnih. Vjernike je ponovno pozvao na molitvu i solidarnost, uz poruku da je nužno otvoriti put trajnom miru.