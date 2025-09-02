Ozlijedio se standardni prvotimac Hajduka

Australski nogometni savez potvrdio je kako branič Hajduka Fran Karačić neće konkurirati za predstojeće utakmice protiv Novog Zelanda. Razlog je lakša ozljeda zadobivena u derbiju Hajduka i Rijeke, zbog koje 29-godišnjak nije u mogućnosti nastupiti.

Izbornik Tony Popović reagirao je brzom promjenom te na popis uvrstio Jacka Iredalea, stopera škotskog Hiberniana. Iredale je također u 29. godini, ali još uvijek čeka premijerni nastup za A selekciju Australije.

Pozvan i Kalik

Karačić je do sada upisao 15 nastupa i postigao jedan pogodak za reprezentaciju. Najzapaženiji trenutak u dresu "Socceroosa" imao je na Svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje je s Australijom stigao do osmine finala, a zatim ispao od kasnijeg prvaka Argentine.

Australci će protiv Novog Zelanda odigrati dvije prijateljske utakmice – prva je zakazana za 5. rujna u Canberri, dok je uzvrat tri dana kasnije u Aucklandu. Navijače Hajduka mogla bi posebno zanimati činjenica da bi priliku za debi u australskom dresu mogao dobiti i Anthony Kalik, koji je također na Popovićevu popisu.