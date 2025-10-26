Ovo voće snižava tlak, pomaže kod dijabetesa i štiti srce

Grejp je prava nutritivna bomba s minimalnim brojem kalorija, idealna namirnica za uravnoteženu prehranu. Polovica grejpa srednje veličine sadrži tek pedesetak kalorija, ali osigurava značajan postotak dnevnih potreba za vitaminima C i A, ključnim za snažan imunološki sustav. Vitamin C, kao moćan antioksidans, štiti stanice od štetnih bakterija i virusa te može ubrzati oporavak od prehlade, dok vitamin A štiti od upala. Uz to, manje količine B vitamina, cinka, bakra i željeza zajedno rade na održavanju integriteta kože kao prve linije obrane.

Potpora zdravlju srca

Redovita konzumacija grejpa pruža snažnu potporu zdravlju srca. Zahvaljujući kaliju, mineralu ključnom za regulaciju krvnog tlaka, i vlaknima koja pomažu u snižavanju razine kolesterola, ovo voće smanjuje rizik od srčanih bolesti. Uz to, grejp ima nizak glikemijski indeks, što ga čini pogodnim za osobe s dijabetesom tipa 2. Studije su pokazale da konzumacija svježeg grejpa prije obroka može dovesti do smanjenja razine inzulina i inzulinske rezistencije, ključnih faktora u razvoju dijabetesa.

Iako nije čudotvorna namirnica za mršavljenje, grejp je izvrstan saveznik u održavanju zdrave tjelesne težine. Njegov visok sadržaj vlakana i vode potiče dugotrajan osjećaj sitosti i prirodno smanjuje unos kalorija. Neka istraživanja čak su pokazala smanjenje opsega struka kod osoba koje su ga redovito jele uz obroke. Ista ta vlakna, posebice pektin, čine grejp odličnim za probavu jer pomažu u sprječavanju zatvora, potiču redovitost i hrane dobre bakterije u crijevima, održavajući zdravlje probavnog sustava.

Bogatstvo antioksidansa

Grejp svoju moć duguje i bogatstvu antioksidansa koji štite tijelo od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Među najvažnijima su vitamin C, beta-karoten, te likopen, posebno prisutan u crvenim sortama, poznat po potencijalu u prevenciji raka prostate. Koristi su vidljive i na koži, gdje vitamin C igra ključnu ulogu u stvaranju kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost.

Unatoč brojnim prednostima, važno je biti oprezan. Grejp može stupiti u interakciju s velikim brojem lijekova jer utječe na enzime u jetri koji ih razgrađuju, što može dovesti do opasnih nuspojava. Među najproblematičnijim lijekovima su određeni statini za kolesterol, lijekovi za krvni tlak, imunosupresivi i neki lijekovi protiv anksioznosti. Stoga je nužno posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom prije uvrštavanja grejpa u prehranu ako uzimate terapiju. Također, limunska kiselina može uzrokovati eroziju zubne cakline, pa se preporučuje isprati usta vodom nakon konzumacije, piše Ordinacija.hr.