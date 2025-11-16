Ovo su simptomi predijabetesa koje nikako ne smijete ignorirati

Predijabetes je stanje u kojem su vrijednosti šećera u krvi povišene, ali još uvijek ne dosežu razinu potrebnu za dijagnozu dijabetesa tipa 2. Ovo stanje može dugo ostati neprimijećeno, no postoje znakovi na tijelu i u ponašanju koji mogu ukazivati na rani problem.

Pravovremeno prepoznavanje ovih simptoma može pomoći u prevenciji i očuvanju zdravlja, piše Klix. Jedan od najčešćih pokazatelja predijabetesa je višak masnoće u području trbuha.

Masnoća koja se nakuplja oko abdomena, poznata kao visceralna mast, može otežati pravilno djelovanje inzulina i povećati rizik od inzulinske rezistencije. Zbog toga je praćenje opsega struka važno, čak i kod osoba koje djeluju vitko.

Tamnije mrlje na koži, posebice u naborima kože poput pazuha, vrata ili prepona, mogu biti vidljiv znak inzulinske rezistencije. One nastaju kada višak inzulina utječe na stanice kože i pigmentaciju.

Još jedan simptom je pojačana želja za slatkišima i češći osjećaj gladi. Kada tijelo ne uspijeva pravilno koristiti šećer, javlja se potreba za dodatnom energijom, što može stvoriti začarani krug povišenog šećera u krvi.

Pospanost nakon obroka također može biti pokazatelj predijabetesa. Nagle promjene razine šećera u krvi mogu izazvati osjećaj umora jer tijelo radi dodatno naporno kako bi preradilo glukozu.

Rana identifikacija ovih simptoma može značajno pomoći u prevenciji predijabetesa. Promjene načina života, poput uravnotežene prehrane, redovite tjelesne aktivnosti, upravljanja stresom i redovitih provjera razine šećera u krvi, mogu pozitivno utjecati i smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.