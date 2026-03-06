Ovo su sigurni znakovi da ste teška katastrofa u krevetu

Dobra komunikacija i javno iskazivanje nježnosti mogu ojačati osjećaj sigurnosti u vezi. Ipak, mnogima je posebno važno znati da ih partner i dalje želi. Iako to rijetko izravno pitaju, mnogi se potajno pitaju jesu li dovoljno dobri u intimnom odnosu.

Bračna savjetnica Annabelle Knight, koja već deset godina radi s parovima, izdvojila je nekoliko suptilnih znakova koji mogu upućivati na to da partner možda nije potpuno zadovoljan seksualnim životom.

Izostanak razgovora o seksu

Jedan od najčešćih znakova je izbjegavanje razgovora o intimnim temama. Stručnjaci ističu da parovi koji otvoreno razgovaraju o svojim željama i preferencijama obično imaju zadovoljniji odnos. Ako je ta tema u vezi neugodna ili se potpuno izbjegava, moguće je da partner nije u potpunosti zadovoljan.

Pretpostavljanje umjesto komunikacije

Mnogi vjeruju da znaju što njihov partner želi, ali zapravo samo pretpostavljaju. Takve pogrešne pretpostavke mogu dovesti do nerazumijevanja u intimnim trenucima, ali i u svakodnevnom odnosu.

Nedostatak mentalne prisutnosti

Emocionalna prisutnost važan je dio intimnosti. Ako jedna osoba tijekom seksa djeluje odsutno ili razmišlja o drugim stvarima, partner to često primijeti i može steći dojam nezainteresiranosti.

Nervoza i napetost

Prevelika nervoza može otežati opuštanje i spontanu povezanost. Kada se osoba stalno brine radi li nešto „ispravno“, seks može početi djelovati kao obaveza umjesto kao ugodno iskustvo.

Seks samo u mraku

Nesigurnost u vlastito tijelo ponekad dovodi do toga da ljudi izbjegavaju svjetlo ili spontane situacije. Takva ograničenja mogu smanjiti osjećaj slobode i užitka u vezi.

Žurba tijekom odnosa

U intimnom odnosu važno je uzeti vremena. Kada se seks pretvori u „utrku“ i sve se pokušava završiti što prije, to može dovesti do nezadovoljstva kod oba partnera.

Ignoriranje pozitivnih signala

Tijekom intimnih trenutaka partneri često šalju signale koji pokazuju što im odgovara – promjene u disanju, pokreti ili zvukovi. Ako se ti znakovi ne primijete ili ignoriraju, iskustvo može postati manje zadovoljavajuće.

Oslanjanje na pornografiju

Pornografija često prikazuje nerealne situacije koje ne odražavaju stvarni seksualni život. Pokušaj oponašanja takvih scena može stvoriti pritisak i pogrešna očekivanja.

Nestanak nježnosti izvan spavaće sobe

Intimnost ne počinje i ne završava u krevetu. Jednostavne geste poput držanja za ruke, zagrljaja ili pogleda u oči važan su dio emocionalne povezanosti. Kada takva bliskost izostane, to se često odrazi i na seksualni život partnera.