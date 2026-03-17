“Ovo nije naš rat”: Europa odbila Trumpov zahtjev za angažman u Hormuškom tjesnacu

Europska unija odbila je zahtjev bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa da europske zemlje pomognu u osiguravanju Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte, koji je Iran djelomično blokirao nakon američko-izraelskih napada.

Na sastanku ministara vanjskih poslova 27 država članica u Bruxellesu poruka je bila jasna – Europa ne želi biti uvučena u novi rat na Bliskom istoku.

“Europa nema interesa za otvoreni rat bez kraja. Ovo nije naš rat, iako su naši interesi pogođeni”, izjavila je visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas.

Nema podrške za slanje ratnih brodova

Iako se raspravljalo o mogućnosti proširenja mandata europske pomorske misije Aspides, koja djeluje na Bliskom istoku, države članice nisu pokazale spremnost za slanje ratnih brodova u Hormuški tjesnac.

“Nitko ne želi aktivno sudjelovati u ovom ratu”, naglasila je Kallas, dodajući da među članicama nije bilo interesa za takvu odluku, piše Politico.

Slične poruke stigle su i iz Berlina. Njemački ministar obrane Boris Pistorius istaknuo je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael sami odabrali put eskalacije.

“Nismo mi započeli ovaj rat”, poručio je, naglašavajući da je primarna odgovornost Njemačke obrana NATO teritorija.

Njemački kancelar Friedrich Merz dodatno je odbacio mogućnost uključivanja NATO-a u sukob.

“NATO je obrambeni savez, a ne intervencionistički. Upravo zato ovdje nema što tražiti”, rekao je Merz.

Trump prijeti, Europa uzvraća

Trump je ranije upozorio da bi odbijanje europskih saveznika moglo imati negativne posljedice za budućnost NATO-a, tvrdeći da bi nedostatak solidarnosti mogao narušiti odnose unutar Saveza.

Unatoč tome, europske prijestolnice ne pokazuju namjeru uključivanja u sukob. Zamjenik premijera Luksemburga Xavier Bettel poručio je da Europa neće popustiti pritiscima.

“Nemojte nas ucjenjivati. Ne tražite od nas da šaljemo vojnike”, rekao je Bettel.

Napetosti rastu, cijene nafte skaču

Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, trenutno je pod snažnim pritiskom zbog iranskih prijetnji brodovima. Zbog toga je cijena nafte prošlog tjedna premašila 100 dolara po barelu.

Ipak, unatoč rastućim ekonomskim posljedicama, europski čelnici naglašavaju potrebu za smirivanjem situacije.

Prema nacrtu zaključaka nadolazećeg summita EU-a, očekuje se poziv na “deeskalaciju i maksimalnu suzdržanost” u Iranu i širem području Bliskog istoka.

Poruka iz Bruxellesa ostaje jasna – Europa ne želi novi rat, niti namjerava sudjelovati u sukobu koji nije sama pokrenula.