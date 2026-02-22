Ovo je poruka Torcide za Joška Jeličića

Tijekom utakmice, u 74. minuti, pripadnici Torcide podignuli su poruku s uvredljivim sadržajem upućenim Jošku Jeličiću.

Uz transparent, s tribine su se čule i pogrdne skandiranja.

Riječ je o reakciji na nedavni istup Jeličića u televizijskoj emisiji nakon Hajdukove pobjede u Osijeku, kao i na događanja koja su uslijedila, a koja su rezultirala njegovim maknućem s komentatorske pozicije na MAXSportu.

Očekuje se da će se o svemu očitovati i nadležna tijela natjecanja.