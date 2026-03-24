Ovo je nešto najljepše što ćete vidjeti danas. Pogledajte kako su Kaštelani pisanicama ukrasili grad

Turistička zajednica grada Kaštela i Grad Kaštela, u susret Cvjetnici i Uskrsu, uljepšali su svoj grad, postavljajući uskršnje pisanice. Pisanice su postavili na različite lokacije, uz postojeće, dodali su i neke nove.

Pisanice možemo vidjeti u đardinu u Kaštel Novom, parku pored crkve u Kaštel Štafiliću, park- plaža Kaštel Stari, Dudanov park i brce u Kaštel Kambelovcu, u Novom parku u Kaštel Lukšiću te u dječjem parku u Kaštel Gomilici te ispred gomiličke crkve, i na rivi u Kaštel Sućurcu.

Turistička zajednica postavila je dvije vrste pisanica, velike koje su motivske i manje dječje. Velike pisanice, oslikane su motivima kulturne i povijesne baštine, po kojoj su Kaštela nadaleko poznata, pa na pisanicama možemo vidjeti Biblijski vrt, kaštelanske crkve, Staru maslinu kao simbol ulaska u Jeruzalem, spomen križ na Malačkoj (simbol ljubavi prema domovini) te onaj panoramski dio, gdje se vidi jedna turistička razglednica Kaštela u obliku pisanice.

Za najmlađe Turistička zajednica grada Kaštela osmislila je pisanice prilagođene njihovom uzrastu te su iste postavljene u parkove i dječja igrališta, što je, vjerujemo, jako razveselilo kaštelanske mališane.

Pisanice je izradila magistrica slikarstva i grafike, Maja Vukina Bogović, po dostavljenim fotografijama, te zamišljenu ideju u potpunosti prenijela na pisanice.