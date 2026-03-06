Ovo je "idealna" temperatura za pranje posteljine

Višu temperaturu pranja podržali su stručnjaci iz organizacije Which?, koji su svoje savjete podijelili na internetu, piše Express. „Mnogi od nas većinu odjeće peru na 40 stupnjeva. No, za neke predmete bolje su niže ili više temperature“, naveli su.

O pranju na 60 stupnjeva iz Which? kažu: „Zamislite 60 stupnjeva kao vruće pranje. Pranje na 60 stupnjeva općenito čisti nešto bolje nego program na 40 stupnjeva, posebno kod masnih mrlja. Međutim, troškovi pranja povećavaju se za više od polovice.“

Dodaju i da je 60 stupnjeva „idealno“ za posteljinu i ručnike svjetlijih boja. „Ti se predmeti često intenzivno koriste, pa vruće pranje pomaže da što dulje ostanu u dobrom stanju“, objašnjavaju iz Which?.

Što se tiče klica, stručnjaci ističu da su neke bakterijske spore i virusi otporni čak i na pranje na 60 stupnjeva, pa bez učinkovitog deterdženta neće biti uklonjeni s tkanine.

Which? se pritom poziva i na preporuke britanskog NHS-a, koji savjetuje da se donje rublje, ručnici i kućansko rublje peru na 60 stupnjeva kako bi se spriječilo širenje klica, ili na 40 stupnjeva uz korištenje sredstva za pranje s izbjeljivačem, prenosi N1.

Na kraju savjeta navodi se: „Ne spominje se pranje na čak 90 stupnjeva kako bi se ubile bakterije. Iako tako visoka temperatura može pomoći u uklanjanju mrlja, koristite je samo kada je tkanina dovoljno čvrsta da podnese toplinu. Uvijek provjerite etiketu.“