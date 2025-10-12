Ovih pet znakova otkrivaju da vam nedostaje magnezija

Magnezij je mineral koji u tijelu sudjeluje u više od 300 važnih procesa, od pravilnog rada mišića i živaca do zdravlja srca i kostiju. Iako je izuzetno važan, istraživanja pokazuju da 15 do 20 posto ljudi, pa i u razvijenim zemljama, ne unosi dovoljno magnezija. Mnogi ne primjećuju prve znakove manjka sve dok simptomi ne postanu ozbiljniji i ne počnu utjecati na svakodnevni život.

Učestali grčevi i trzaji mišića

Ako vam se često javljaju neugodni grčevi u listovima, stopalima ili očnim kapcima, to može biti znak da vam nedostaje magnezij. Ovaj mineral pomaže regulirati razinu kalcija i omogućuje normalno stezanje i opuštanje mišića. Kada ga nema dovoljno, mišići se mogu početi nekontrolirano trzati ili grčiti.

Osjećaj kroničnog umora

Stalni umor, čak i kad spavate dovoljno, može biti povezan s nedostatkom magnezija. On je važan za pretvaranje hrane u energiju. Ako ga nema dovoljno, tijelo sporije proizvodi energiju pa se možete osjećati iscrpljeno, bezvoljno i sporo, čak i bez očitog razloga.

Nepravilan rad srca

Manjak magnezija može utjecati na srčani ritam. Preskakanje otkucaja, osjećaj da srce kuca prebrzo ili nepravilno, mogu biti znak upozorenja. Budući da magnezij regulira električne signale u srcu, njegov manjak može izazvati aritmije. Ako osjetite takve promjene, svakako se javite liječniku.

Gubitak apetita i mučnina

Ako vam se apetit naglo smanjio, a osjećate i mučninu, moguće je da je razlog nedostatak magnezija. Iako ovakve promjene često povezujemo s umorom ili stresom, mogu ukazivati na poremećaje u metabolizmu i proizvodnji energije. U težim slučajevima može doći i do povraćanja.

Promjene raspoloženja i tjeskoba

Magnezij utječe i na rad mozga. Kada ga nema dovoljno, mogu se pojaviti simptomi poput razdražljivosti, tjeskobe ili potištenosti. Ovaj mineral sudjeluje u regulaciji hormona i neurotransmitera, pa njegov manjak može poremetiti emocionalnu ravnotežu i povećati osjetljivost na stres, piše Index.