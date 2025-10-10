Ovi simptomi raka javljaju se nakon jela

Nelagoda nakon jela, poput žgaravice ili pritiska u prsima, često se smatra bezopasnom i posljedicom masnije hrane ili brzog jedenja. No, prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), određeni simptomi koji se javljaju tijekom ili nakon obroka mogu biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Najčešći uzrok žgaravice je vraćanje želučane kiseline u jednjak, što uzrokuje peckanje i iritaciju. “Želučana sluznica može podnijeti kiseline, ali jednjak ne – zato se javlja osjećaj pečenja”, objašnjavaju stručnjaci NHS-a, prenosi Daily Express.

Ovakvi se problemi najčešće pojavljuju nakon obilnih, masnih ili začinjenih obroka, a dodatni rizici uključuju konzumaciju alkohola, kave, pušenje te ležanje neposredno nakon jela. Pretilost također povećava učestalost žgaravice.

Kada je vrijeme za posjet liječniku

U većini slučajeva promjene prehrane i lijekovi bez recepta mogu ublažiti simptome, ali NHS upozorava da se treba javiti liječniku ako se žgaravica javlja gotovo svakodnevno, ako lijekovi ne pomažu ili ako se jave dodatni znakovi – poput osjećaja da se hrana “zaglavila” u grlu, učestalog povraćanja ili neobjašnjenog gubitka težine.

U rijetkim slučajevima, ti simptomi mogu ukazivati i na rak jednjaka, osobito ako su praćeni poteškoćama pri gutanju, mučninom, povraćanjem ili čestim podrigivanjem.

Rano otkrivanje spašava živote

Stručnjaci savjetuju da se odmah potraži liječnička pomoć ako tegobe traju dulje od tri tjedna, pogoršavaju se ili su praćene tamnom ili crnom stolicom. Iako su takvi simptomi česti i ne moraju značiti najgore, liječnici upozoravaju da je pravovremena dijagnoza ključna jer značajno povećava uspješnost liječenja.