Ove pogreške pri kuhanju uništavaju povrće, promijenite način pripreme

Povrće možda nije vaša omiljena hrana, ali zasigurno ga uključujete u većinu svojih obroka. Kada je riječ o pripremi povrća, postoji jedna metoda kuhanja koja može značajno utjecati na njegovu nutritivnu vrijednost.

Vjerojatno ga dodajete obrocima u nadi da ćete time poboljšati zdravstvenu vrijednost ručka ili večere, ali stručnjaci kažu da postoji jedan način na koji ga treba pripremati. Povrće se može kuhati, pariti, peći u pećnici ili čak pripremati u mikrovalnoj, ovisno o tome koje povrće kupite.

The Kitchen Pursuits kaže: "Kuhanje povrća može dovesti do gubitka vitamina topivih u vodi, poput vitamina C i vitamina B, jer ti se nutrijenti ispuštaju u vodu za kuhanje.

Minerali poput kalija i folata također mogu biti pogođeni. Opseg gubitka nutrijenata ovisi o vrsti povrća, trajanju kuhanja i količini korištene vode.

Neke su vrste povrća osjetljivije na gubitak nutrijenata od drugih."

Kaže se da je najbolji način pripreme povrća pečenje. Pečenjem će povrće zadržati više hranjivih tvari jer se priprema u suhom okruženju, prenosi N1.

Međutim, visoka temperatura koja se koristi kod pečenja može oštetiti neke vitamine osjetljive na toplinu.

Možda ćete željeti mijenjati metode ovisno o vrsti povrća koje pripremate. Na primjer, brokula, prokulice i paprika često razvijaju karameliziranu, aromatičnu koricu kada se peku. S druge strane, krumpiri mogu biti mekši kada se kuhaju.

BBC Food kaže: "Pečenje je odličan način za pojačavanje okusa u povrću jer pomaže oslobađanju prirodnih šećera.

"Također se smatra dobrim načinom očuvanja vitamina B1 (tiamin) i vitamina B2 (riboflavin)."

Dodaje se i da se pečenje preporučuje kao način pripreme rajčica jer može pomoći u povećanju sadržaja likopena u njima.