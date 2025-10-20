Ove kombinacije hrane vam mogu štetiti

Iako se mnoge namirnice savršeno nadopunjuju i čine ukusan obrok, postoje i kombinacije koje bi trebalo izbjegavati.

One možda nisu štetne same po sebi, ali u spoju mogu izazvati neugodu poput lošije probave, nadutosti ili otežane apsorpcije važnih hranjivih tvari, piše Klix.

Primjer za to su mlijeko i citrusno voće. Iako se čine bezopasnim u kombinaciji, kiseline iz limuna ili naranče mogu izazvati zgrušavanje proteina iz mlijeka. To može usporiti probavu i dovesti do nelagode u želucu, osobito kod osoba koje imaju poteškoće s probavom laktoze.

Slično vrijedi i za tamnu čokoladu i mlijeko. Tamna čokolada sadrži korisne tvari koje povoljno djeluju na zdravlje, ali proteini iz mlijeka mogu blokirati njihovu apsorpciju, čime se smanjuju njezine blagodati.

Popularna kombinacija kave i banane daje brz nalet energije, ali on kratko traje. Nakon naglog pada razine šećera u krvi može uslijediti umor i iscrpljenost, što nije idealan početak dana. Zato je bolje dan započeti hranom bogatom proteinima i vodom, a kavu popiti kasnije.

Kombinacija kikirikijevog maslaca i rižinih krekera može se činiti laganom i zdravom užinom, no zbog nedostatka složenih ugljikohidrata i vlakana brzo dolazi do pada energije i ponovne gladi.

Posebno je važno izbjegavati kombinaciju alkohola i kofeina. Alkohol djeluje umirujuće, dok kofein potiče budnost. Zajedno mogu stvoriti lažan osjećaj trezvenosti, zbog čega se često pretjera s količinom alkohola, što može imati ozbiljne posljedice.