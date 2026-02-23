Ovako će izgledati novi dom u Splitu

Isti podaci govore da je kapacitet studentskih domova u Splitu u odnosu na broj studenata proporcionalno drastično manji nego u bilo kojem velikom hrvatskom gradu i da je upravo u Splitu potrebno uvjerljivo najviše bodova za dobivanje ove vrste smještaja. U kombinaciji s najvišim cijenama podstanarskog najma u zemlji te pritiskom turizma, zbog kojeg mnogi najmodavci otkazuju stanove studentima usred ispitnih rokova, jasno je da postoji ozbiljan problem.

Isti podaci govore da je kapacitet studentskih domova u Splitu u odnosu na broj studenata proporcionalno drastično manji nego u bilo kojem velikom hrvatskom gradu i da je upravo u Splitu potrebno uvjerljivo najviše bodova za dobivanje ove vrste smještaja. U kombinaciji s najvišim cijenama podstanarskog najma u zemlji te pritiskom turizma, zbog kojeg mnogi najmodavci otkazuju stanove studentima usred ispitnih rokova, jasno je da postoji ozbiljan problem.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tportal doznaje da uskoro započinje gradnja novog studentskog doma na prostoru Kampusa, vrijednog ukupno 52,7 milijuna eura, koji će imati 705 kreveta, podzemnu garažu, studentski restoran s blagovaonicom od 400 mjesta i niz drugih sadržaja. Rok za njegov dovršetak jest dvije godine, do početka Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, kojima su domaćini Split i Sveučilište u Splitu.

'Za projekt je izdana građevinska dozvola i trenutno traje izrada troškovnika potrebnih za raspisivanje javnih nabava', potvrdili su sa splitskog Sveučilišta za tportal.

Zgrada od 16 tisuća kvadrata i 140 mjesta za parkiranje

Kompleks će se graditi po projektu arhitekta Darija Gabrića na zemljištu u sklopu Kampusa, a ono je dug niz godina rezervirano upravo za ovu namjenu i na njemu se trenutno nalazi autosalon, u objektu odavno namijenjenom uklanjanju. Trebao bi imati ukupno 16 tisuća kvadrata bruto razvijene površine u dva nadzemna objekta povezana mostom te u podzemnoj garaži sa 140 mjesta za parkiranje.

Po Gabrićevu idejnom projektu, novi studentski dom imat će dvije podzemne, prizemnu i osam nadzemnih etaža, a urbanistički će se uklopiti u blok sa susjednim Fakultetom građevinarstva. Funkcionalno će dom biti smješten usred Kampusa, na kojemu se nalazi cijeli niz splitskih fakulteta, Sveučilišna knjižnica i trenutno najveći studentski dom 'Dr. Franjo Tuđman', izgrađen prije petnaestak godina, a trenutno ima 600 kreveta.