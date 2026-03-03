Ovaj prljavi dio u autu može vas stajati zdravlja i stotine eura

Stručnjaci i proizvođači vozila slažu se oko preporučenog intervala zamjene: svakih 15.000 do 20.000 prijeđenih kilometara ili najmanje jednom godišnje

Ventilacija radi na najjače, no zrak jedva struji iz otvora. Klima uređaj se muči ohladiti unutrašnjost, a iz sustava se širi neugodan, pljesniv miris. Zvuči poznato? Prije nego što okrivite skupi kvar kompresora, uzrok je vjerojatno puno jednostavniji i jeftiniji: zaboravljeni filter kabine. Ovaj neugledni dio, koji se često miješa s filterom zraka motora, ključan je za kvalitetu zraka koji udišete tijekom vožnje i za ispravan rad cijelog ventilacijskog sustava. Iako je njegova zamjena brza i povoljna, mnogi vozači ignoriraju ga godinama, nesvjesni da time ugrožavaju i svoje zdravlje i dugovječnost automobila, piše Večernji list.

Filter kabine vaša je prva i jedina linija obrane od nevidljivih neprijatelja koji vrebaju u zraku. Njegova je zadaća zaustaviti prašinu, pelud, čađu, smog, bakterije i ispušne plinove prije nego što uđu u vozilo. Studije su pokazale da zrak unutar automobila može biti i do pet puta zagađeniji od vanjskog, jer se štetne čestice nakupljaju u malom, zatvorenom prostoru. Kada se filter zaprlja i začepi, njegova učinkovitost drastično pada. Što je još gore, nakupljena vlaga i prljavština pretvaraju ga u idealno leglo za plijesan i bakterije.

Svakim uključivanjem ventilacije, te se opasne čestice upuhuju izravno u vaša pluća, uzrokujući alergijske reakcije, iritaciju očiju, glavobolje i pogoršavajući simptome astme. Nedavna njemačka studija upozorava da je svaki treći automobil na cesti kontaminiran zbog starog filtera, što ovaj problem čini masovnom pojavom.

Osim što šteti zdravlju, zapušten filter kabine izravno uništava i klimatizacijski sustav vašeg vozila. Zamislite da pokušavate disati kroz začepljen nos; slično se događa i s ventilacijom automobila. Gusti sloj prljavštine na filteru stvara otpor i sprječava slobodan protok zraka. Zbog toga ventilator, kompresor i ostale komponente HVAC sustava moraju raditi pod puno većim opterećenjem kako bi postigli zadanu temperaturu. To ne samo da rezultira slabijim hlađenjem i grijanjem, već dovodi i do prekomjernog trošenja i pregrijavanja motora ventilatora. Dugoročno, takav napor može skratiti životni vijek skupih dijelova i dovesti do kvarova čiji popravak stoji i nekoliko stotina eura. Iako je utjecaj manji, povećano opterećenje motora može neznatno povećati i potrošnju goriva.

Srećom, automobil vam obično šalje jasne signale da je vrijeme za zamjenu filtera. Najočitiji simptom je osjetno smanjen protok zraka iz ventilacijskih otvora, čak i kada je ventilator postavljen na najveću brzinu. Drugi alarm je pojava neugodnog, ustajalog mirisa koji podsjeća na vlažnu krpu ili plijesan, a koji se najviše osjeti neposredno nakon pokretanja ventilacije. Ako primijetite da vam se stakla magle češće nego inače i da se na njima stvara tanak, masni film koji je teško obrisati, to je također znak loše cirkulacije zraka uzrokovane začepljenim filterom. Ponekad se može čuti i zviždanje ili pojačana buka iz smjera ventilatora dok se bori probiti zrak kroz prepreku. Ignoriranje ovih znakova znači nastavak udisanja prljavog zraka i riskiranje skupog kvara.

Stručnjaci i proizvođači vozila slažu se oko preporučenog intervala zamjene: svakih 15.000 do 20.000 prijeđenih kilometara ili najmanje jednom godišnje, što god nastupi prije. Ovaj interval treba skratiti ako često vozite u gradskim gužvama s gustim prometom, po prašnjavim makadamskim cestama ili u područjima s visokom koncentracijom peludi.

Idealno vrijeme za zamjenu je proljeće, kako biste se pripremili za sezonu alergija i osigurali maksimalnu učinkovitost klima uređaja tijekom ljetnih vrućina. S obzirom na to da cijena filtera varira od 15 do 50 eura, ovisno o vrsti i modelu vozila, riječ je o jednom od najisplativijih ulaganja u održavanje automobila. Na tržištu postoje tri osnovne vrste: standardni papirnati filteri koji zaustavljaju krupne čestice, filteri s aktivnim ugljenom koji dodatno neutraliziraju neugodne mirise i štetne plinove te napredni biofunkcionalni ili antialergijski filteri. Oni imaju poseban premaz koji aktivno uništava alergene i sprječava razvoj bakterija, pružajući najvišu razinu zaštite.