Ova ulica sutra će biti bez vode

Potrošače vode na području Podstrane u ponedjeljak, 23. veljače 2026., očekuje prekid u vodoopskrbi zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Bez vode će biti dio Ceste Mutogras – od kućnog broja 55 do kraja ulice, kao i područje Bajnica, odnosno Poljička cesta – Bajnice od kućnog broja 126 nadalje. Prekid opskrbe planiran je u razdoblju od 8 do 18 sati.

Iz Vodovoda i kanalizacije Split napominju kako će se, u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, radovi odgoditi za sljedeći radni dan.

Osigurajte potrebne zalihe vode

Građane i poslovne korisnike mole da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za kućanstva i poslovne prostore. Također se preporučuje da se tijekom prekida ne koriste uređaji kojima je za rad potrebna voda u količini i tlaku iz javne mreže.

Nakon ponovnog puštanja vode moguće je i privremeno zamućenje, dok se ne uspostave uobičajeni uvjeti tečenja, poručuju iz splitskog vodovoda.